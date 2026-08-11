Iașul intră în liga scumpă a imobiliarelor

* aproape 3.000 de euro/mp în zona care a devenit „regina” pieței * urmează zonele Copou - 2.500 euro/mp, Gara - 2.313 euro/mp, Moara de Vânt - 2.269 euro/mp și Podul de Fier - 2.260 euro/mp

Piața imobiliară din România își schimbă radical configurația, iar Iașul începe să se desprindă tot mai clar de imaginea unui oraș în care locuințele ar fi accesibile. În anumite zone, prețurile solicitate au ajuns la niveluri care apropie capitala Moldovei de marile piețe imobiliare din țară.

Ultracentralul ieșean a ajuns la 2.958 de euro/mp, devenind de departe cea mai scumpă zonă rezidențială a orașului. Este un nivel care pune presiune uriașă pe bugetele celor care vor să cumpere și arată cât de mult s-a schimbat piața în ultimii ani.

După Ultracentral, clasamentul celor mai scumpe zone din Iași este dominat de Copou – 2.500 euro/mp, Gara – 2.313 euro/mp, Moara de Vânt – 2.269 euro/mp și Podul de Fier – 2.260 euro/mp.

Diferența dintre Ultracentral și celelalte zone este însă spectaculoasă. La 2.958 de euro/mp, un apartament de 70 de metri pătrați ar ajunge, la nivelul prețului solicitat, la aproximativ 207.000 de euro, înainte de eventualele negocieri.

Iașul, încă mult sub Cluj și București

Chiar dacă prețurile din zonele premium au explodat, Iașul nu a ajuns încă la nivelul piețelor de lux din București sau Cluj-Napoca.

În Capitală, Primăverii conduce detașat, cu 5.638 euro/mp, urmată de Kiseleff – 5.632 euro/mp și Aviatorilor – 5.541 euro/mp. Practic, cele mai exclusiviste zone bucureștene au prețuri aproape duble față de Ultracentralul ieșean.

Nici Clujul nu poate fi ignorat. Zona Ultracentral se află la 4.022 euro/mp, în timp ce Andrei Mureșanu ajunge la 3.614 euro/mp, iar Borhanci și Plopilor depășesc 3.470 euro/mp.

Iașul rămâne, astfel, mai accesibil decât marile piețe rezidențiale premium, dar distanța se micșorează atunci când comparația este făcută cu zonele centrale și exclusiviste.

Copoul rămâne magnetul imobiliar al Iașului

Prețul de 2.500 euro/mp în Copou nu mai poate fi privit ca o excepție. Zona își consolidează statutul de pol rezidențial premium, susținut de poziționare, universități, acces la zone verzi și proximitatea față de centrul orașului.

În același timp, Moara de Vânt capătă o importanță tot mai mare în ecuația imobiliară a Iașului. La 2.269 euro/mp, zona se apropie de Gara și Podul de Fier și beneficiază de transformările urbane și investițiile care redesenează nord-estul orașului.

Această evoluție arată că Iașul nu mai are o singură zonă scumpă. Se conturează treptat un adevărat culoar al proprietăților premium, în care locația, infrastructura, accesul la servicii și perspectivele de dezvoltare împing prețurile în sus.

Marea problemă: accesibilitatea

Creșterea prețurilor nu înseamnă automat și o piață mai sănătoasă pentru cumpărători. Din contră, pentru populația locală, diferența dintre venituri și costul unei locuințe devine o problemă tot mai apăsătoare.

Un apartament de 60-70 mp într-o zonă premium poate trece rapid de pragul de 150.000-200.000 de euro, în condițiile în care veniturile majorității cumpărătorilor nu au crescut în același ritm.

Iar acesta este paradoxul Iașului: orașul se dezvoltă, investițiile cresc, zonele premium se scumpesc, dar locuința devine tot mai greu de cumpărat pentru omul obișnuit.

Piața imobiliară românească se fragmentează tot mai puternic, iar Iașul nu face excepție. Deocamdată, nimeni nu știe cu certitudine cât de departe pot merge prețurile și cine își va mai permite să cumpere în zonele care astăzi definesc luxul imobiliar ieșean.

Daniel BACIU