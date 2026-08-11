* administrațiile locale mai au timp până pe 25 august pentru a se înrola în sistem * în caz contrar, pot fi sistate o parte dintre transferurile de bani de la bugetul de stat

La începutul lunii august, Guvernul a avertizat că 919 dintre cele 3.187 de primării din România nu îndepliniseră obligația de înrolare în Ghișeul.ro. Pentru județul Iași, lista include administrațiile locale din Andrieșeni, Belcești, Brăești, Coarnele Caprei, Costești, Cozmești, Cristești, Dolhești, Drăgușeni, Dumești, Fântânele, Golăiești, Gorban, Grajduri, Gropnița, Hărmănești, Heleșteni, Horlești, Ion Neculce, Ipatele, Lungani, Plugari, Șcheia, Todirești, Trifești, Ungheni și Vânători.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că primarii administrațiilor care nu îndepliniseră obligația au primit mesaje de reamintire. La momentul avertismentului, peste 2,5 milioane de români locuiau în localități ale căror primării nu erau înrolate în platformă.

Consecința poate fi una serioasă pentru bugetele locale. După expirarea termenului, pentru UAT-urile care nu s-au conformat poate fi sistată alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu anumite sume de la bugetul de stat destinate echilibrării bugetelor locale. Sunt exceptate, între altele, plățile necesare drepturilor salariale și anumitor cheltuieli de protecție socială. Alimentarea cu aceste sume poate fi reluată după îndeplinirea obligației de înrolare.

Prin Ghișeul.ro, contribuabilii pot achita online taxe, impozite, amenzi și alte obligații către instituțiile publice participante, fără să mai meargă la casieria primăriei. Lista instituțiilor înrolate este publică și poate fi consultată direct pe platformă.

Pentru cele 27 de primării din Iași rămase în afara sistemului, miza următoarelor două săptămâni nu mai este, așadar, doar digitalizarea serviciilor oferite locuitorilor. După 25 august, întârzierea poate avea efecte directe asupra fluxurilor de bani către bugetele locale.

Dan DIMA