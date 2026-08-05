Arhitecții cer mai multe investiții responsabile în Iași

* redeschiderea Casei Kieser, una dintre clădirile emblematice din centrul Iașului, a fost salutată de reprezentanții Ordinului Arhitecților din România – Filiala Teritorială Iași * arhitecții apreciază atât salvarea imobilului, cât și introducerea unor funcțiuni noi, capabile să readucă monumentul în viața cotidiană a orașului

Construită în anul 1881 și dată în folosință în 1914, Casa Kieser este unul dintre reperele arhitecturale ale zonei centrale a Iașului. Pentru numeroși locuitori, imobilul a rămas legat de Librăria „Eminescu”, care a funcționat timp de ani la parterul clădirii.

Proiectul de restaurare și reconversie a urmărit consolidarea și recuperarea imobilului, dar și adaptarea acestuia la cerințele actuale. În interior au fost amenajate apartamente și spații comerciale, fără ca noua utilizare să elimine caracteristicile arhitecturale care dau identitate clădirii.

Intervenția asupra infrastructurii a permis și reconfigurarea subsolului, precum și realizarea unei curți interioare cu acces separat. Astfel, zone care anterior erau greu accesibile sau insuficient valorificate au fost integrate în noul circuit al clădirii.

OAR Iași: „Patrimoniul construit poate avea un viitor”

Reprezentanții Ordinului Arhitecților din România – Filiala Teritorială Iași susțin că redeschiderea Casei Kieser trebuie apreciată și promovată, deoarece proiectul depășește simpla renovare a unei proprietăți istorice. „Pe lângă recuperarea unei clădiri de patrimoniu, ea reprezintă un exemplu de intervenție responsabilă asupra arhitecturii istorice și de reintegrare a acesteia în viața orașului”, au transmis reprezentanții filialei ieșene a OAR.

Potrivit arhitecților, astfel de investiții demonstrează că monumentele orașului nu trebuie condamnate la degradare sau transformate în spații fără utilitate.

„Astfel de proiecte demonstrează că patrimoniul construit poate avea un viitor atunci când intervențiile sunt realizate cu respect pentru valoarea arhitecturală, pentru memoria locului și pentru nevoile orașului contemporan”, se arată în declarația OAR Iași.

Conservarea nu înseamnă oprirea clădirii în timp

Mesajul transmis de arhitecții ieșeni pune accentul pe folosirea patrimoniului, nu doar pe protejarea lui formală. O clădire restaurată, dar închisă și lipsită de activitate, riscă să rămână izolată de comunitate.

„Conservarea nu înseamnă înghețarea în timp, ci găsirea unui nou sens pentru clădirile care fac parte din identitatea noastră urbană”, au subliniat reprezentanții Ordinului Arhitecților.

În cazul Casei Kieser, introducerea unor funcțiuni rezidențiale și comerciale poate contribui la întreținerea pe termen lung a imobilului și la transformarea acestuia într-un spațiu activ al centrului orașului.

Arhitecții cer mai multe investiții responsabile în Iași

OAR Iași își exprimă speranța că proiectul Casei Kieser nu va rămâne un caz izolat, într-un oraș în care numeroase clădiri valoroase au nevoie de consolidare, restaurare și o utilizare nouă.

„Ne dorim ca astfel de exemple să devină o practică tot mai frecventă în Iași și să încurajeze investițiile responsabile în patrimoniul construit. Fiecare clădire salvată este o investiție în memoria, identitatea și viitorul orașului”, au transmis oficialii organizației profesionale.

Echipa menționată de OAR Iași pentru realizarea proiectului este formată din Mihai Drișcu, Mălina Stativă, Ecaterina Ungureanu, Ana Tărnăuceanu, Cătălina Rusanovschi, Alexandra Ungureanu, Tudor Bura, Monica Canianopol, Oana Malageac și Alice Canianopol.

Redeschiderea Casei Kieser readuce astfel în atenție o temă importantă pentru Iași: salvarea clădirilor istorice nu înseamnă doar repararea fațadelor, ci reintegrarea lor într-un oraș care continuă să se dezvolte.

Dan DIMA