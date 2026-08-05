Val de incendii de vegetație în județ. Flăcările au cuprins zeci de hectare în doar câteva ore

* cele mai grave incendii s-au produs în comuna Coarnele Caprei și în comuna Lungani, unde aproximativ 18 hectare au fost afectate * în paralel, alte două incendii au izbucnit în Valea Adâncă (Miroslava) și Hadâmbu (Mogoșești), intervențiile fiind încă în desfășurare

Județul Iași se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație, pe fondul temperaturilor extreme și al folosirii focului deschis. În doar câteva ore, pompierii militari au fost solicitați să intervină în mai multe localități, unde flăcările au mistuit terenuri agricole și vegetație uscată.

Aproximativ 10 hectare arse la Coarnele Caprei

Pompierii din cadrul Detașamentului Târgu Frumos au intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de serviciu și o cisternă pentru transportul apei pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în comuna Coarnele Caprei.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, afectând atât vegetație uscată, cât și culturi agricole. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor către alte terenuri.

Potrivit ISU Iași, cauza probabilă a incendiului este folosirea focului deschis în spații deschise.

Alte opt hectare au ars la Lungani

Tot în cursul zilei, un alt incendiu de vegetație uscată a izbucnit în comuna Lungani, unde pompierii au reușit să stingă flăcările după ce acestea au distrus aproximativ 8 hectare de teren.

Și în acest caz, cercetările indică drept cauză probabilă utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor.

Două noi incendii, în desfășurare

Seria intervențiilor nu s-a oprit aici. În cursul după-amiezii, ISU Iași a anunțat alte două incendii de vegetație: în satul Valea Adâncă, comuna Miroslava, unde pompierii acționează alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Miroslava și în satul Hadâmbu, comuna Mogoșești, unde au fost trimise două autospeciale de stingere pentru limitarea propagării incendiului către terenurile agricole și fondul forestier.

La momentul transmiterii informațiilor, ambele intervenții erau în dinamică.

ISU: Arderea vegetației este interzisă și se sancționează drastic

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” atrage din nou atenția că arderea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale este strict interzisă, fiind una dintre principalele cauze ale incendiilor de amploare din această perioadă.

Persoanele care încalcă legea riscă amenzi între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice, amenzi între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoane juridice, în anumite situații, răspundere penală și pierderea subvențiilor APIA.

ISU recomandă populației să nu utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor, să nu arunce țigări sau alte surse de aprindere în zonele cu vegetație uscată și să anunțe imediat orice incendiu la 112.

În contextul codului de caniculă și al secetei prelungite, pompierii avertizează că riscul producerii unor incendii de vegetație rămâne foarte ridicat în întreg județul Iași. Andrei TURCU