* documentația a fost modificată după solicitările de clarificări formulate în etapa de evaluare a proiectului european, ceea ce a impus revizuirea soluției tehnice și actualizarea costurilor * noul proiect prevede realizarea unui ponton flotant amplasat pe luciul apei, amenajarea unor alei pietonale pe platforme din lemn, construirea a două turnuri de observație din lemn

Municipiul Iași pregătește o investiție de peste 16 milioane de lei pentru transformarea malului Lacului CUG II într-o zonă modernă de agrement și recreere. Consiliul Local a aprobat proiectul tehnic actualizat, indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul „Amenajare mal Lac CUG II”, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Documentația a fost modificată după solicitările de clarificări formulate în etapa de evaluare a proiectului european, ceea ce a impus revizuirea soluției tehnice și actualizarea costurilor.

Ponton plutitor, alei suspendate și două turnuri de observație

Proiectul vizează o suprafață de 12.249 de metri pătrați, aflată în domeniul public al municipiului Iași, și urmărește transformarea zonei într-un spațiu verde destinat relaxării și protecției biodiversității.

Printre principalele investiții prevăzute se numără realizarea unui ponton flotant amplasat pe luciul apei, destinat exclusiv ambarcațiunilor mici fără motor, amenajarea unor alei pietonale pe platforme din lemn, amplasate deasupra terenului natural pentru a reduce impactul asupra ecosistemului, reconfigurarea și extinderea spațiilor verzi, amenajarea unor zone de odihnă și belvedere, construirea a două turnuri de observație din lemn, edificarea unui pavilion cu structură ușoară din lemn, destinat activităților comerciale și de loisir, prevăzut cu o terasă acoperită.

Potrivit documentației, toate lucrările respectă principiul european „Do No Significant Harm” (DNSH) și includ măsuri de adaptare la schimbările climatice.

Investiție de peste 16 milioane de lei. Lucrările vor dura 14 luni

Valoarea totală a proiectului este de 16.088.330,54 lei (cu TVA), din care lucrările de construcții-montaj reprezintă 11.006.071,17 lei.

Structura finanțării este următoarea: 8,4 milioane lei – cheltuieli eligibile, 8,23 milioane lei – finanțare nerambursabilă, 168.061 lei – contribuția proprie a municipiului pentru partea eligibilă, 7,68 milioane lei – cheltuieli neeligibile suportate de municipalitate.

Intensitatea finanțării europene este de 98% pentru cheltuielile eligibile.

Durata estimată pentru execuția investiției este de 14 luni, calculate de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Proiect pentru biodiversitate și combaterea efectelor schimbărilor climatice

Potrivit Primăriei Iași, investiția urmărește atingerea obiectivelor asumate privind neutralitatea climatică și dezvoltarea infrastructurii verzi urbane.

Municipalitatea estimează că amenajarea va contribui la reducerea poluării aerului, sechestrarea carbonului, creșterea capacității de infiltrare a apelor pluviale, diminuarea efectului de „insulă de căldură” din mediul urban, protejarea biodiversității și îmbunătățirea calității vieții în cartierul CUG.

Proiectul face parte din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3 – „O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”, fiind dedicat dezvoltării infrastructurii verzi în municipiile reședință de județ.

Daniel BACIU