Iași, 5 august 2026 Singurul KFC Drive-Thru din Iași, relocat într-un nou spaţiu din Palas, cu peste 400 mp la interior și servicii disponibile non-stop

De curând, singurul restaurant KFC Drive-Thru din Iași a început să își desfășoare activitatea într-o nouă locație din ansamblul mixed-use Palas, concepută pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților. Amplasată la parterul clădirii de birouri United Business Center 2 și operată de Sphera Franchise Group, unitatea beneficiază de acces direct din strada Palas și adaugă o nouă facilitate: o terasă exterioară destinată servirii produselor KFC.

Noua locație KFC din Palas Iași oferă un spațiu modern, cu o suprafață de aproximativ 400 mp la interior și o terasă exterioară de 80 mp, destinată celor care preferă să își savureze produsele în aer liber. Unitatea este dotată cu sistem Drive-Thru, kiosk-uri pentru plasarea comenzilor și meniuri digitale și oferă servicii de servire în restaurant, take-away, Click & Collect și Drive-Thru. Restaurantul este deschis zilnic în intervalul orar 08:00-23:45, iar serviciul Drive-Thru este disponibil non-stop.

Configurația noii zonei KFC Drive-Thru include o bandă suplimentară pentru autovehiculele care așteaptă preluarea comenzilor, asigurând un parcurs eficient pentru clienți și o fluidizare a traficului. Intrarea se face din strada Palas, iar ieșirea este amenajată către strada Sfinţii Constantin și Elena.

Relocarea restaurantului KFC Drive-Thru face parte din proiectul de remodelare și extindere a ansamblului Palas, investiţie în valoare de 80 de milioane de euro a companiei IULIUS. Odată finalizată, transformarea va consolida poziția Palas ca destinație regională de retail, timp liber şi business, prin extinderea suprafeței comerciale la aproximativ 80.000 mp și atragerea unor branduri noi în premieră regională. Proiectul include şi extinderea magazinelor existente și implementarea unor concepte de ultimă generație, noi spații de joacă și entertainment pentru familii, restaurante și cafenele tematice, un nou centru de conferințe, precum și facilități dedicate petrecerii timpului liber în parcul din ansamblul mixt.

Departament PR

W: www.palasiasi.ro