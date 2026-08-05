* cea de-a XVII-a ediție a Serilor Filmului Românesc se desfășoară între 5 și 9 august, în zece spații din Iași * organizatorii recunosc că traversează cel mai dificil an financiar de la extinderea festivalului

Filme în avanpremieră, concerte, spectacole de teatru, expoziții și întâlniri cu actori și regizori transformă din nou centrul Iașului într-o mare scenă culturală. Ediția din acest an a fost pregătită însă cu un buget aflat sub presiune și cu cheltuieli asumate peste posibilitățile inițiale.

SFR 17, într-un an dificil financiar

Festivalul Serile Filmului Românesc a început miercuri, la Iași, cu una dintre cele mai ample ediții organizate până acum, dar și cu un avertisment privind fragilitatea finanțării culturii. Andrei Giurgia, directorul SFR, a declarat că ediția a XVII-a este pregătită în cele mai grele condiții financiare întâlnite de când evenimentul a început să crească. „Este cel mai dificil an de când festivalul a început să se dezvolte. Am constatat că în pandemie chiar mi-a fost mai bine, ca să spun așa. Am decis însă, împreună cu colegii mei, să nu facem rabat de la calitate. Chiar dacă suntem puțin pe minus, ne-am asumat acest lucru pentru că am promis că festivalul va prezenta și anul acesta un produs de calitate”, a spus Andrei Giurgia, directorul SFR

Pariul de 50 de invitați s-a încheiat cu... 105 de nume

La începutul anului, echipa își propusese să limiteze lista la cel mult 50 de invitați, din cauza bugetului. Planul a fost depășit de peste două ori. „Am spus că nu aducem mai mult de 50 de invitați, pentru că nu ne permitem. Am adus 105”, a mărturisit directorul festivalului.

Programul cuprinde peste 50 de evenimente desfășurate în zece spații din oraș: proiecții de film, avanpremiere, concerte, conferințe, spectacole de teatru, expoziții de fotografie și o lansare de carte. Ediția SFR 17 are loc în perioada 5–9 august și este construită în jurul temei „Terapia”.

Printre invitați se numără Marcel Iureș, Maia Morgenstern, Mariana Mihuț, George Mihăiță, Irina-Margareta Nistor, Cristian Tudor Popescu, Tudor Giurgiu, Paul Negoescu, Emilia Popescu, Medeea Marinescu, Mihai Bendeac, Ion Sapdaru, Alexandru Papadopol și Ioana Flora.

Proiecțiile în aer liber s-au mutat pe pietonal

Una dintre schimbările importante ale ediției este mutarea proiecțiilor organizate în anii anteriori în Piața Unirii. Principalul spațiu în aer liber devine pietonalul de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. „Este o provocare și pentru noi. Sperăm să iasă bine, iar dacă ceva nu va fi pe placul spectatorilor, îi rugăm să ne spună. Vom încerca să îmbunătățim orice situație care apare”, a precizat Andrei Giurgia.

Deschiderea oficială este programată miercuri, 5 august, de la ora 19:30, cu avanpremiera filmului „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu. Producția a fost premiată în secțiunea Generation Kplus a Festivalului Internațional de Film de la Berlin și selectată la Cannes Écrans Juniors. De la ora 21:30, pe scena amenajată pe pietonal va urca formația 3 SUD EST.

Film, teatru, muzică și producții din Republica Moldova

Ediția include cinci concerte, două expoziții de fotografie, două spectacole de teatru, patru întâlniri în cadrul Conferințelor SFR și un program Focus Republica Moldova, în care vor fi prezentate cinci producții în avanpremieră.

La Iași se desfășoară și cea de-a treia ediție a Academiei SFR. Participanții vor realiza scurtmetrajul „Noaptea de Sânziene”, regizat de Andrei Răuțu, după scenariul semnat de Cris Petcu.

Programul cuprinde și trei momente comemorative dedicate lui Mircea Lucescu, Mircea Diaconu și compozitorului Horia Moculescu, precum și concerte susținute de artiști consacrați și de proiecte locale, între care Mariana Stoica – Ia Și Tarafu’.

„Nu ne mai imaginăm un an fără SFR la Iași”

Prezentt la conferința de presă, alături de alți invitați, primarul Mihai Chirica a descris Serile Filmului Românesc drept un concept creat la Iași, care trebuie continuat și consolidat, în special pentru legătura construită între cinematografia românească și generațiile tinere. „Suntem obligați să ducem mai departe Serile Filmului Românesc sunt un concept sută la sută ieșean care reusește să aducă în atenția tinerii generației României un lucru care a creat și creează și te-a atribuit în foarte bună calitate, care trebuie să devină o enblemă pentru noua generație”.

SFR 17 este organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași, cu susținerea Primăriei și a Consiliului Județean Iași.

Maura ANGHEL, Laura RADU