Iașul activează puncte de prim-ajutor în plină caniculă

* Centrele de cartier oferă apă, aer condiționat și asistență medicală

Municipiul Iași se află sub avertizare de Cod Portocaliu de caniculă, iar autoritățile locale au pus în aplicare măsuri suplimentare pentru protejarea populației. Primăria Iași a încheiat un protocol de colaborare cu Crucea Roșie Română – Filiala Iași, în baza căruia au fost deschise puncte de prim-ajutor în toate cele cinci centre de cartier ale municipalității.

Punctele de sprijin funcționează în centrele din Păcurari, Nicolina, Tătărași, Alexandru cel Bun și Frumoasa, fiind destinate în special persoanelor afectate de temperaturile extreme.

Apă, aer condiționat și asistență pentru persoanele afectate

Centrele sunt dotate cu instalații de aer condiționat și automate de apă potabilă, iar pe durata avertizării de cod portocaliu sunt deservite de voluntarii Crucii Roșii Iași, care acordă primul ajutor și monitorizează persoanele care prezintă simptome provocate de căldura excesivă.

Măsura completează planul de intervenție al municipalității pentru perioada caniculară, care include și distribuirea de apă potabilă, monitorizarea persoanelor vulnerabile și recomandări adresate populației pentru evitarea expunerii la temperaturi ridicate.

Autoritățile le recomandă ieșenilor să evite deplasările în intervalul cu temperaturi maxime, să consume suficiente lichide și să apeleze la unul dintre punctele de prim-ajutor dacă resimt efectele caniculei. Carmen DEACONU