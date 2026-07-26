* Emanuel-Alexandru Găină, elev al Colegiului Național din Iași, a obținut Premiul I și Premiul Special al Universității „Babeș-Bolyai”, cu o cercetare evaluată cu 98 de puncte din 100

O carte citită din pasiune, o întâlnire la FILIT și o întrebare despre istoria reală ascunsă în spatele ficțiunii l-au condus pe un elev ieșean spre cel mai important rezultat al secțiunii Istorie Universală din cadrul unei competiții naționale cu o tradiție de peste jumătate de secol.

Emanuel-Alexandru Găină, elev al Colegiului Național din Iași, a obținut două distincții la etapa națională a Concursului Național de Referate și Comunicări Științifice la Istorie, desfășurată la Satu Mare. Tânărul, coordonat de profesorul dr. Adriana Radu, a câștigat Premiul I la secțiunea Istorie Universală și Premiul Special acordat de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Lucrarea sa a fost evaluată cu 98 de puncte din maximum 100, fiind considerată cea mai valoroasă cercetare prezentată în cadrul secțiunii.

O cercetare despre război, politică și transformarea Greciei

Lucrarea premiată poartă titlul „Marile schimbări din Grecia de la începutul secolului al XX-lea. Război, politică internă și afirmare internațională”. Cercetarea analizează transformările prin care a trecut statul elen în primele decenii ale secolului trecut, pe fundalul Războaielor Balcanice și al Primului Război Mondial. Un loc important este acordat omului politic Eleftherios Venizelos, prim-ministru al Greciei în mai multe mandate și una dintre personalitățile care au influențat modernizarea statului grec, extinderea teritorială și afirmarea acestuia pe plan internațional. Pentru realizarea lucrării, elevul a folosit atât volume de specialitate din istoriografia română și internațională, cât și surse primare. Documentarea a inclus acte diplomatice păstrate în Arhivele Ministerului Afacerilor Externe și în Arhivele Băncii Naționale a României, presă românească și greacă a epocii, memorialistică și corespondență oficială.

Cercetarea a început de la un roman citit de elev

Drumul spre premiul național nu a început însă într-o arhivă, ci în paginile unui roman. Interesul lui Emanuel-Alexandru Găină pentru istoria modernă a Greciei a fost trezit de lectura cărții „Câteva nopți și încă una”, semnată de scriitorul grec Isidoros Zourgos.

Fascinația pentru lumea descrisă în roman l-a determinat să redacteze un articol publicat în revista de atitudine culturală „Alecart”, text preluat ulterior de revista „Dacia literară”.

Întâlnirea cu Isidoros Zourgos la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT 2025 a adâncit interesul elevului pentru perioada istorică în care este plasată acțiunea cărții. De aici s-a născut întrebarea privind realitatea care a inspirat ficțiunea și, ulterior, cercetarea recompensată la etapa națională.

Iașul, reprezentat de doi elevi la concursul național

Județul Iași a mai fost reprezentat la competiția de la Satu Mare de Daria Bălan, elevă a Colegiului Național „Costache Negruzzi”, coordonată de profesorul Carmen Tomescu. Eleva s-a clasat pe locul al XI-lea la nivel național. Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice la Istorie are o tradiție de peste 50 de ani și reunește elevi pasionați de cercetarea istorică din întreaga țară. Participanții pregătesc lucrări bazate pe bibliografie de specialitate și izvoare primare, pe care le susțin oral în fața unei comisii formate din profesori universitari și preuniversitari. Competiția cuprinde două secțiuni: Istoria românilor și Istorie universală.

Maura ANGHEL