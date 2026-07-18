La Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași s-a desfășurat atelierul „Atelierul de prins curaj. Părinți și copii în aventură”, o activitate dedicată copiilor și părinților, construită în jurul fricii de a vorbi și de a se exprima în fața celorlalți.

Evenimentul a propus o abordare ludică și creativă a emoțiilor care apar atunci când un copil trebuie să vorbească în public, să își prezinte ideile sau să susțină un discurs în fața unui grup.

Atelierul a început în aer liber, prin jocuri de interacțiune, exerciții de conectare și activități menite să creeze o atmosferă relaxată. Copiii și părinții au fost încurajați să lucreze împreună, dar și să comunice cu ceilalți participanți.

Frica a primit chip, nume și poveste

Una dintre activitățile centrale ale atelierului a fost construirea unor „monstruleți ai fricii”. Folosind farfurii de carton, hârtie creponată, ochișori mobili, sârmă colorată, cartoane și alte materiale, copiii au transformat fricile în personaje amuzante și ușor de privit.

Fiecare monstruleț a primit un nume, o poveste, o slăbiciune și o putere ascunsă. Prin acest exercițiu, frica a devenit concretă și mai ușor de înțeles.

Copiii au vorbit despre emoțiile lor, despre momentele în care le este greu să își exprime punctul de vedere și despre situațiile în care vocea le tremură sau cuvintele par să dispară.

Microfonul, momentul adevărului

Partea cea mai intensă a atelierului a fost întâlnirea cu microfonul. Copiii și-au prezentat creațiile, au inventat povești și au vorbit în fața celorlalți participanți.

Pentru unii, discursul a venit firesc. Pentru alții, primele cuvinte au fost însoțite de emoții, ezitări și priviri îndreptate spre părinți, în căutarea unei încurajări.

Părinții nu au fost simpli spectatori, ci parteneri de joc, de creație și de curaj. Au susținut copiii, au participat la exerciții și au descoperit, la rândul lor, cât de importantă este încurajarea atunci când un copil încearcă să își facă vocea auzită.

Atelierul a demonstrat că un discurs nu trebuie să fie perfect pentru a fi valoros. Primul pas este ca el să fie rostit.

Curajul se exersează

Pe parcursul activității au existat emoții, râsete, aplauze și momente în care copiii au reușit să își depășească ezitările.

La final, frica nu a dispărut complet, dar a devenit mai mică, mai colorată și mai ușor de privit în ochi.

„Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică. Înseamnă să faci un pas înainte chiar și atunci când vocea îți tremură puțin” a fost una dintre ideile care au însoțit întregul atelier.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, care a găzduit întâlnirea dintre copii, părinți, creativitate și exercițiile de exprimare în public.

Atelierul de prins curaj a arătat că încrederea se construiește treptat, prin joc, exercițiu, răbdare și prin prezența unui adult care îi transmite copilului un mesaj simplu: „Poți”.