Admitere 2026 la Iași: peste 31.000 de locuri îi așteaptă pe viitorii studenți

* care universitate oferă cele mai multe șanse și unde se anunță cea mai mare concurență

Iașul își reconfirmă și în această vară statutul de capitală universitară a Moldovei. Cele cinci mari universități de stat au dat startul admiterii pentru anul universitar 2026–2027, punând la dispoziția absolvenților de liceu peste 31.000 de locuri la licență, master și doctorat. Oferta este una dintre cele mai generoase din ultimii ani, însă diferențele dintre universități sunt semnificative, atât ca număr de locuri, cât și ca modalitate de admitere.

Cea mai mare ofertă aparține, fără surprize, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care scoate la concurs nu mai puțin de 13.649 de locuri. Dintre acestea, peste 8.300 sunt pentru studiile de licență, peste 5.000 pentru master și 234 pentru doctorat. Practic, aproape unul din doi candidați care vor alege să studieze la Iași ar putea ajunge la UAIC, instituția care continuă să domine peisajul universitar al regiunii.

În același timp, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” vine cu o ofertă impresionantă pentru domeniile inginerești și de arhitectură. TUIASI pune la dispoziție aproximativ 7.500 de locuri, dintre care 4.500 sunt finanțate de la buget, semn că cererea tot mai mare pentru specializările tehnice începe să fie reflectată și în cifra de școlarizare.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” rămâne, însă, instituția unde concurența se anunță cea mai dură. Sunt disponibile 2.114 locuri la licență, repartizate între Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Bioinginerie Medicală și Științele Sănătății. Aproape o treime dintre acestea sunt destinate liniilor de studiu în limba engleză și franceză, ceea ce confirmă atractivitatea internațională a universității ieșene.

Universitatea de Științele Vieții completează oferta cu peste 1.650 de locuri, dintre care mai mult de 1.200 sunt fără taxă. Agricultura modernă, medicina veterinară, biotehnologiile și industria alimentară rămân domenii în care universitatea încearcă să atragă tot mai mulți tineri, mizând pe infrastructură modernă și o rată ridicată de angajare după absolvire.

La polul opus, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” păstrează specificul unei instituții de elită. Cu aproximativ 300 de locuri bugetate și admitere bazată pe probe practice și de aptitudini, aceasta rămâne una dintre cele mai selective universități din oraș.

Unde se intră doar cu media de la Bac și unde se dau examene

Pentru mii de candidați, admiterea din acest an este mai simplă decât în trecut. La majoritatea facultăților din cadrul UAIC, TUIASI și USV, selecția se face exclusiv pe baza mediei de la examenul de Bacalaureat sau prin combinarea acesteia cu nota obținută la una dintre probele scrise.

Există însă și excepții importante. La Drept și Informatică, în cadrul UAIC, dar și la Automatică și Calculatoare sau Arhitectură, la Universitatea Tehnică, candidații trebuie să susțină probe scrise sau de aptitudini. La UMF Iași, tradiționalul examen de admitere rămâne criteriul decisiv pentru toate programele de studii.

Mii de locuri fără taxă și sute de locuri speciale

Un aspect important al admiterii din acest an îl reprezintă numărul ridicat al locurilor finanțate de la buget. Numai UAIC oferă peste 4.300 de locuri fără taxă la licență, iar Universitatea Tehnică pune la dispoziție alte 4.500 de locuri bugetate pentru toate ciclurile de studii.

În plus, toate universitățile au rezervat locuri pentru absolvenții din mediul rural, candidații de etnie romă, tinerii proveniți din sistemul de protecție socială, persoanele cu dizabilități și românii de pretutindeni. Doar UAIC are peste 1.300 de locuri dedicate românilor din afara granițelor, una dintre cele mai mari cifre din țară.

Iașul își consolidează poziția de capitală universitară a Moldovei

Privite împreună, cifrele admiterii din 2026 arată că Iașul rămâne unul dintre cele mai puternice centre universitare din România. Cu peste 31.000 de locuri, sute de programe de studii și oferte educaționale în limbi străine, orașul continuă să atragă tineri din întreaga țară și din Republica Moldova.

În timp ce Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” domină detașat la numărul de locuri și diversitatea specializărilor, Universitatea Tehnică își consolidează poziția în domeniile inginerești, iar UMF își păstrează statutul de instituție de elită, unde concurența pentru un loc rămâne una dintre cele mai ridicate din România.

Pentru mii de absolvenți de liceu, următoarele zile vor decide nu doar universitatea la care vor studia, ci și începutul unei noi etape din viața lor.

Carmen DEACONU