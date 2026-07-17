Studenții se revoltă! Li se cer sute de lei pentru a ajunge în taberele „gratuite”

Programul Național „Tabere Studențești”, prezentat ani la rând drept una dintre cele mai importante măsuri de sprijin pentru tineri, riscă să devină inaccesibil tocmai pentru cei care ar avea cea mai mare nevoie de el. Deși statul acoperă cazarea și masa, drumul până la destinație a ajuns să fie plătit integral din buzunarul studenților, după restrângerea facilităților la transportul feroviar.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) atrage atenția că mii de beneficiari ai programului sunt obligați să suporte costuri considerabile pentru a ajunge în tabere, transformând o măsură cu un puternic caracter social într-un privilegiu rezervat celor care își permit să plătească transportul.

Totul a început la 1 ianuarie 2025, când reducerea de 90% la transportul cu trenul a fost limitată exclusiv la ruta dintre domiciliu și centrul universitar. Măsura a fost păstrată și în 2026, ceea ce înseamnă că studenții nu mai beneficiază de această facilitate pentru deplasările către tabere, stagii de practică, activități culturale, de voluntariat sau alte programe dedicate lor.

Statul îi obligă pe studenți să plătească deplasarea

Rezultatul este paradoxal: statul plătește cazarea și masa în tabere, dar îi obligă pe beneficiari să suporte costul deplasării. Pentru mulți tineri, mai ales cei proveniți din familii cu venituri reduse, această cheltuială poate însemna diferența dintre participare și renunțare.

Potrivit calculelor ANOSR, studenții vor scoate din buzunar aproape un milion de lei doar pentru transportul către taberele din acest an. Estimarea arată că beneficiarii vor plăti, cumulat, 978.465 de lei, iar costul mediu al unui drum dus-întors ajunge la aproape 280 de lei pentru fiecare student.

Ironia este că economia făcută de stat este aproape insesizabilă. Restrângerea facilității de transport a redus cheltuielile bugetare cu doar 14,6 milioane de lei în 2025, adică aproximativ 0,0021% din cheltuielile bugetului de stat, în timp ce costurile au fost transferate direct asupra studenților.

Programul Național „Tabere Studențești”, mari dezavantaje

ANOSR consideră că măsura contrazice scopul pentru care a fost creat Programul Național „Tabere Studențești”, destinat să recompenseze performanța academică, implicarea în viața universitară și să sprijine tinerii proveniți din medii dezavantajate.

Organizația cere Guvernului și Parlamentului să revină asupra deciziei și să permită din nou aplicarea reducerii de 90% la toate călătoriile studenților, astfel încât accesul la tabere, practică, voluntariat și alte activități educaționale să nu mai depindă de posibilitățile financiare ale fiecărui tânăr.

În lipsa unei modificări legislative, „taberele gratuite” riscă să rămână gratuite doar pe hârtie, în timp ce nota de plată pentru transport este achitată integral de studenți. Carmen DEACONU