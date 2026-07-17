Paula Badosa avansează în sferturi la UniCredit Iași Open

* Badosa, fost număr 2 mondial, favorita publicului de la Baza Sportivă Ciric, a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de Alevtina Ibragimova (21 de ani, locul 275 WTA), venită din calificări * favoritele Oliynykova și Udvardy au trecut și ele de optimi

Turneul WTA 250 UniCredit Iași Open și-a desemnat, joi, ultimele patru sfertfinaliste, toate cele patru favorite prezente pe ”Central” obținând calificarea între cele mai bune opt jucătoare ale concursului de la Iași.

Mayar Sherif și Oleksandra Oliynykova, victorii în minimum de seturi

În primul meci al zilei de pe ”Central”, egipteanca Mayar Sherif (30 de ani, locul 97 WTA), a învins-o pe jucătoarea spaniolă Kaitlin Quevedo (20 de ani, numărul 100 mondial), scor 6-3, 7-6 (2) și o va întâlni în sferturi pe favorita 9, Yulia Putintseva, din Kazahstan (31 de ani, numărul 82 mondial).

Tot în minimum de seturi s-a impus și favorita 3, ucraineanca Oleksandra Oliynykova (26 de ani, 52 WTA), 6-1, 6-2 cu Elena Pridankina (20 de ani), cea care în primul tur a eliminat-o pe Miriam Bulgaru. În sferturi, Oliynykova va juca cu Clara Burel, din Franța (25 de ani, locul 630 WTA), beneficiară de wild-card.

Paula Badosa revine spectaculos în decisiv în fața Alevtinei Ibragimova și se califică în sferturi

În cel mai așteptat meci al zilei, jucătoarea spaniolă Paula Badosa, fost număr 2 mondial, favorita publicului de la Baza Sportivă Ciric, a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de Alevtina Ibragimova (21 de ani, locul 275 WTA), venită din calificări. Badosa, 28 de ani, numărul 115 mondial, s-a impus cu destule emoții, scor 7-6 (5), 1-6, 6-4, după ce a revenit în decisiv de la 1-4. În sferturi, Paula Badosa, cea mai titrată sportivă prezentă la toate cele cinci ediții ale turneului de la Iași, o va întâlni pe favorita 5, Panna Udvardy, din Ungaria (27 de ani, numărul 71 mondial). Aceasta a învins-o în optimi pe poloneza Katarzyna Kawa, 33 de ani, locul 142 WTA. scor 1-6, 7-5, 6-2.

Vineri sunt programate cele patru sferturi de finală la UniCredit Iași Open, cu începere de la ora 13.00.

Rezultatele zilei de joi, 16 iulie:

Simplu / Optimi

M. Sherif (EGY) vs K. Quevedo (ESP) 6-3, 7-6 (2)

[3] O. Oliynykova (UKR) vs [Q] E. Pridankina 6-1, 6-2

P. Badosa (ESP) vs [Q] A. Ibragimova 7-6 (5), 1-6, 6-4

[5] P. Udvardy (HUN) vs K. Kawa (POL) 1-6, 7-5, 6-2

Dublu / Sferturi

[2] J. Maleckova (CZE) / M. Skoch (CZE) vs N. Fossa Huergo (ARG) / L. Salden (BEL) 6-3, 4-6, 17-15

[1] M. Kempen (BEL) / A. Panova OR [WC] vs A. Moratelli (ITA) / N. Podoroska (ARG) 6-2, 6-2

A. Charaeva (ARM) / Z. Kulambayeva (KAZ) vs G. Garcia Perez (ESP) / A. Ibragimova 6-2, 7-5

Programul zilei de vineri, 17 iulie: