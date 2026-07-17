Autostrada Iași - Ungheni primește o injecție financiară uriașă. Guvernul a dat undă verde

După ani întregi în care Autostrada Unirii a fost sinonimă cu promisiuni, amânări și dezamăgiri, vine una dintre cele mai importante vești pentru Iași și întreaga regiune. Guvernul a aprobat bugetul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) pentru 2026, iar printre cele mai importante alocări se află 455 de milioane de lei destinate Autostrăzii A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni, prin instrumentul european SAFE.

Este o decizie care reaprinde speranțele unei regiuni ce așteaptă de zeci de ani să fie conectată printr-o autostradă modernă la restul țării și la Republica Moldova. Pentru ieșeni, A8 nu este doar un proiect de infrastructură. Este promisiunea unei economii mai puternice, a unor investiții noi, a locurilor de muncă și a șansei ca Moldova să nu mai rămână la coada marilor proiecte naționale.

Bugetul aprobat pentru CNIR prevede investiții de peste un miliard de lei, dintre care aproximativ 600 de milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile, iar alte 455 de milioane de lei sunt dedicate direct Autostrăzii Unirii. Este una dintre cele mai consistente finanțări anunțate până acum pentru acest proiect strategic.

Un pas înainte într-o cursă care părea, de multe ori, fără linie de sosire

În paralel, compania își consolidează capacitatea administrativă pentru a gestiona investiții estimate la aproape 50 de miliarde de lei, portofoliu care va continua să crească odată cu preluarea unor noi obiective majore.

Pentru locuitorii din Iași și din întreaga Moldovă, vestea este privită ca un nou pas înainte într-o cursă care părea, de multe ori, fără linie de sosire. Fiecare finanțare aprobată, fiecare autorizație și fiecare șantier deschis înseamnă că Autostrada A8 începe să se transforme, încet, dintr-o promisiune politică într-un proiect cu finanțare și perspective reale.

Rămâne însă provocarea cea mai importantă: ca banii aprobați să se transforme rapid în utilaje pe teren, kilometri construiți și termene respectate. Pentru că, după decenii de așteptare, Moldova nu mai are nevoie doar de noi anunțuri, ci de asfalt turnat și poduri ridicate. Iar pentru Iași, A8 rămâne proiectul care poate rescrie harta economică a întregii regiuni. Daniel BACIU