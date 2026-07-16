* angajații din sistemul sanitar vor întrerupe luni activitatea * urgențele vor fi asigurate, însă consultațiile și internările vor fi amânate

Pacienții din Iași programați luni dimineață la consultații, internări, tratamente sau intervenții chirurgicale trebuie să verifice dacă serviciile medicale vor fi reprogramate. Angajații din peste 400 de spitale din țară intră pe 20 iulie în grevă de avertisment.

În intervalul orar 9:00–11:00, spitalele vor asigura urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită. Internările, consultațiile, tratamentele și operațiile programate care nu reprezintă urgențe nu vor fi efectuate în timpul grevei. Pacienții cu probleme grave vor primi în continuare îngrijiri medicale, iar serviciile de urgență nu vor fi suspendate. Greva de avertisment este prezentată de sindicaliști drept prima acțiune de acest tip organizată la o asemenea amploare în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani.

SANITAS Iași confirmă calendarul protestelor

Sindicaliștii ieșeni reclamă reducerea unor sporuri, limitarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, precum și diminuarea cheltuielilor din unitățile sanitare. Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu, susține că viitoarea lege a salarizării nu a fost discutată suficient cu reprezentanții angajaților și că nu există claritate asupra finanțării sistemului medical. În lipsa unui acord cu Guvernul, angajații din sănătate și asistență socială ar urma să intre în grevă generală pe 28 iulie.

Spor de tură de 15% și plata integrală în weekend

Federația SANITAS cere restabilirea drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, revenirea asupra reducerilor aplicate sporurilor pentru condiții periculoase și acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță fără discriminări determinate de nivelul salariului. Revendicările mai includ păstrarea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru munca din weekend și din zilele de sărbătoare legală și includerea personalului tehnic, economic și administrativ în aceeași anexă de salarizare cu personalul sanitar. Sindicaliștii solicită și apropierea salariilor din asistența socială de cele acordate personalului neclinic din spitale.

Greva generală ar putea începe pe 28 iulie

Acțiunea din 20 iulie este ultimul avertisment transmis Guvernului înaintea grevei generale. Federația SANITAS afirmă că este pregătită să reia negocierile, dar avertizează că nu va accepta diminuarea veniturilor și pierderea unor drepturi deja obținute.

În cazul în care revendicările nu vor primi un răspuns până la sfârșitul lunii, greva generală ar urma să înceapă marți, 28 iulie, în unitățile sanitare și de asistență socială în care sunt îndeplinite condițiile legale. Urgențele medicale vor trebui asigurate și pe durata acestei forme de protest. Clara DIMA