Iași, 16 iulie 2026

Restaurantul KFC din Palas va funcționa într-o nouă locație, cu Drive-Thru și terasă

Procesul de remodelare a ansamblului mixed-use Palas continuă cu noi investiții care completează experiența oferită vizitatorilor și consolidează poziția proiectului ca principală destinație de retail, business și lifestyle din regiune. În acest context, restaurantul KFC din Palas va fi relocat într-un nou spațiu, la parterul clădirii de birouri United Business Center 2, în spatele Hotelului Internațional, cu intrarea din strada Palas. Pentru Drive-Thru va fi amenajată o bandă suplimentară, destinată autovehiculelor aflate în așteptarea comenzilor, astfel încât accesul clienților să fie mai facil, iar circulația în zonă să se desfășoare fluent. Intrarea se va face din strada Palas, iar ieșirea în strada Sf. Constantin și Elena.

Restaurantul va avea o suprafață de aproximativ 400 mp și va include o terasă exterioară de 80 mp, inaugurarea urmând să aibă loc în luna august 2026. Clienții vor avea în continuare acces la Drive-Thru. Pentru acest serviciu va fi amenajată o bandă dedicată, astfel încât accesul autovehiculelor să se realizeze separat, fără a influența celelalte căi de circulație. Intrarea se va face din strada Palas, iar ieșirea în strada Sf. Constantin și Elena, soluția fiind concepută pentru a facilita accesul clienților și pentru a fluidiza circulația.

Noua unitate va aduce standardele recunoscute la nivel internațional ale brandului KFC, oferind o gamă variată de produse apreciate de consumatori și un spațiu prietenos, conceput pentru familii, tineri și toți cei care caută o experiență rapidă și de calitate. Clienții vor putea plasa comenzi direct în restaurant și pe linia Drive-Thru. În noua locație, clienții se vor putea bucura de produsele faimoase ale KFC și pe terasa exterioară.

Relocarea KFC face parte din proiectul de remodelare a ansamblului Palas, o investiție de peste 80 de milioane de euro realizată de compania IULIUS, după un concept al casei internaționale de arhitectură Foster + Partners. La finalul procesului de remodelare, Palas va avea o suprafață de retail de aproximativ 80.000 mp și va aduce în premieră regională noi branduri, magazine de tip flag ship, noi spații de joacă și entertainment pentru familii, cât și noi zone verzi și de relaxare.

În paralel, în imediata proximitate a viitoarei locații KFC, se realizează lucrări de reamenajare a spațiilor exterioare, menite să îmbunătățească experiența vizitatorilor și accesibilitatea în zonă. Proiectul include amenajarea unei alveole cu noi locuri de parcare, astfel încât staționarea autovehiculelor să se realizeze în afara benzii principale de circulație de pe strada Palas.

Colaborarea dintre IULIUS și KFC continuă în Iași și în cadrul proiectului Family Market Tomești, dezvoltat de IULIUS în comuna Tomești, unde va fi deschis, la finalul acestui an, cel de-al doilea restaurant KFC de tip Drive-Thru din Iași.

Departament PR

W: www.palasiasi.ro