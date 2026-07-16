* un proiect în valoare de 4,27 milioane de lei a oferit acces la educație timpurie copiilor vulnerabili și sprijin familiilor lor

Creșa MiroBoo Land, prezentată de inițiatori drept prima creșă socială din Iași, a fost selectată ca exemplu de bună practică în implementarea fondurilor europene din România. Reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai ADR Nord-Est au vizitat ieri Asociația „O șansă pentru fiecare”, organizația care a înființat unitatea.

Proiectul „Creșterea participării la educație antepreșcolară – O șansă pentru fiecare”, în valoare de 4.274.499,47 lei, a fost ales ca exemplu de bună practică pentru modul în care fondurile europene pot produce schimbări concrete în comunitate, potrivit anunțului făcut de reprezentanții asociației. Investiția a urmărit dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară pentru copiii expuși riscului de excluziune și de părăsire timpurie a școlii.

101 copii au primit acces la educație de la vârste mici

Ținta inițială a proiectului era includerea în programele de educație antepreșcolară a cel puțin 73 de copii cu vârste între 0 și 2 ani. La final, numărul beneficiarilor a ajuns la 101 copii, potrivit datelor prezentate de Asociația „O șansă pentru fiecare”.

Copiii proveneau în special din familii vulnerabile, inclusiv familii din mediul rural sau aflate în risc social. În paralel, părinții, tutorii și persoanele care aveau copii în îngrijire au beneficiat de informare, consiliere și sprijin pentru înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare.

Proiectul a inclus și înființarea unității de educație timpurie, realizarea unor materiale curriculare auxiliare și dezvoltarea unor metode creative de predare și evaluare.

Creșa MiroBoo Land a fost inclusă în rețeaua unităților de învățământ particular în noiembrie 2022, în baza avizului Inspectoratului Școlar Județean Iași.

„Fondurile europene înseamnă vieți schimbate”

Mirabela Miron, președinta Asociației „O șansă pentru fiecare”, consideră că recunoașterea confirmă rezultatele unei munci începute în urmă cu mai mulți ani. „Recunoașterea vine după mulți ani. Și totuși, nu e târziu. Proiectul nostru, prima creșă socială din Iași, Creșa MiroBoo Land, a fost ales exemplu de bună practică pentru implementarea fondurilor europene din România”, a transmis Mirabela Miron.

Pentru fondatoarea asociației, succesul unui proiect european nu trebuie măsurat doar prin bugete, indicatori și rapoarte, ci mai ales prin efectele produse în viețile beneficiarilor.

„Asta înseamnă, pentru mine, fondurile europene: nu cifre în rapoarte, ci vieți schimbate”, a subliniat Mirabela Miron.

Recunoașterea primită de proiectul ieșean arată că investițiile în educația timpurie pot avea un impact care depășește perioada finanțării. Pentru copiii vulnerabili, accesul la creșă înseamnă educație, socializare și un început mai bun, iar pentru părinți poate însemna șansa de a reveni pe piața muncii și de a-și recâștiga stabilitatea.

Clara DIMA