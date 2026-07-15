Arhiepiscopia Iaşilor oferă 140 de burse pentru elevi şi studenţi din familii numeroase

Burse şi sprijin educaţional în anul şcolar 2026-2027. Asta vor primi 140 de elevi şi studenţi din familii numeroase din judeţele Iaşi, Botoşani şi Neamţ. Beneficiile vor fi primite prin programul derulat de Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iaşilor. Campania de strângere de fonduri „Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el!” s-a încheiat, însă proiectul de susţinere a bursierilor continuă.

Din totalul burselor pregătite pentru anul următor, 100 sunt burse de merit, acordate elevilor şi studenţilor cu rezultate bune la învăţătură, în valoare de 300 de lei lunar, timp de 10 luni. Alte 40 de burse sunt destinate copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii vulnerabile, pentru a-i ajuta să îşi continue studiile şi pentru reducerea riscului de abandon şcolar. „Ajutorul oferit nu se limitează la bursa lunară. Beneficiarii pot primi sprijin pentru meditaţii, cursuri de specializare, echipamente necesare studiului, probleme medicale, dar şi acces la activităţi de orientare vocaţională şi şcoli de vară”, spune Otilia Palade, directorul executiv al Pro Vita.

Programul Pro Vita are deja 10 ani de activitate, perioadă în care 176 de elevi şi studenţi proveniţi din familii cu minimum şapte copii au primit sprijin pentru educaţie. „După încheierea campaniei de donaţii, proiectul va continua cu activităţi dedicate bursierilor. La finalul lunii iulie este programată o nouă şcoală de vară pentru elevii de liceu, studenţii şi masteranzii incluşi în program. Persoanele care doresc să susţină proiectul pot face donaţii pe tot parcursul anului, fondurile fiind folosite pentru bursele şi activităţile educaţionale dedicate copiilor şi tinerilor din familii numeroase”, spune reprezentantul Pro Vita. Laura RADU