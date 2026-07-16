Chirica și praful de pe toba Politehnicii

Mihai Chirica plătește astăzi nota de plată pentru câteva decenii de haos din fotbalul ieșean. Nu pentru că le-ar fi provocat pe toate, ci pentru că, de prea multe ori, n-a avut curajul să spună un simplu și hotărât NU.

Chirica este un mare amator de situații. Și le creează, îi vin pregătite, dis-de-dimineață, aterizează lângă ele, uneori, îi sunt aruncate în brațe, de cele mai multe ori... Și toate aceste situații le-a avut de îndurat de când s-a pus înaintea carului, la Poli.

Echipa murise de o boală lungă, dar oamenii clubului n-au pus-o, creștinește, pe dric, ci în fereastră, ca-n bancul acela greu cu poștașul și pensia!

Imediat, la cadavru s-au adunat vulturii... Veniseră, întâi, niște venetici sudiști, precum odinioară sovieticii, să ne elibereze, deși noi eram liberi. S-au plimbat pe aici ca Gigi prin loboda stadionului și au încălecat echipa. Au făcut acte, și-au imaginat situații (evident, cu actorul de la Roznovanu), au numit directori. Pe statele de plată au început să curgă salarii. Dinspre pietonal veneau ordinele de plată. Până într-o zi când dinspre mustărie n-a mai răzbătut decât o duhoare grea, acră...

Dar obloanele nu s-au tras! Au venit alți venetici, de prin susul țării, să se pricopsească și ei... Nu mai știu dacă or fi făcut-o sau cum mai stau chichițele avocățești, dar în stradă au fost aruncați cu scandal!

Apoi, s-a schimbat optica: să vină fostele glorii!, a strigat poporul. Și a venit unul care le-a lăsat celorlalți praful de pe tobă!

Punct. Și de la capăt. S-a forțat apoi venirea unui profesionist. Și a venit mai-marele ghicitor în stele și-n nenoroc, producător de alcool sanitar și alte fermecătorii bahice! Evident, tot în șanț ne-a lăsat, ca după o mare și strâmbă beție!

Ce-a făcut Chirica în tot acest timp ? Un singur lucru reproșabil: n-a știut să spună NU!

Nici ieri n-a spus asta! Acum, însă, i-a băgat pe universitari la masă. Să facă admitere și apoi, în sesiune, să-i pice pe capete pe toți împătimiții de șpagate și de mers al piticului!

Nu știu dacă, peste alte luni sau ani, Chirica le va mai ura Poftă bună! altor „profesioniști” îngrămădiți la masă. E posibil ca, pe atunci sau chiar mai devreme, altcineva să-i servească tocmai lui, ditamai primarul, NU-ul pe care el nici măcar ieri n-a putut să-l articuleze! Dan M.BREZULEANU