* Muzeul Viei și Vinului din Hârlău împlinește 20 de ani de la deschidere * aniversarea este marcată printr-o incursiune într-o lume mai puțin cunoscută: cea a vânătorii practicate de țăranii din Moldova * vor fi expuse capcane, recipiente pentru praful de pușcă și baltaguri

Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, organizează, în perioada 19 iulie – 11 octombrie 2026, expoziția temporară „Ocupații tradiționale din Moldova: Vânătoarea”.

Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău și marchează două decenii de la deschiderea instituției muzeale. Publicul va putea descoperi obiecte care ilustrează modul în care vânătoarea completa, în trecut, activitățile gospodărești ale comunităților rurale.

Capcane, baltaguri și recipiente pentru praful de pușcă

Printre bunurile culturale selectate din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei se numără recipiente folosite pentru păstrarea și măsurarea prafului de pușcă, curse și capcane utilizate în vânătoarea tradițională, baltage și alte obiecte specifice acestei îndeletniciri.

Piesele oferă informații despre tehnicile folosite de locuitorii satelor moldovenești și despre felul în care aceștia se adaptau mediului natural. Vânătoarea nu reprezenta ocupația principală a țăranului, dar contribuia la procurarea hranei și a unor resurse necesare gospodăriei.

Obiectele expuse păstrează memoria unei activități care a influențat, timp de secole, relația dintre comunitățile rurale și pădure.

Pădurile Hârlăului, sursă de hrană și resurse

Alegerea Muzeului Viei și Vinului pentru găzduirea expoziției este legată și de specificul regiunii. Hârlăul este cunoscut drept una dintre importantele zone viticole ale Moldovei, dar se află și într-o regiune cu întinse suprafețe împădurite.

Pădurea a oferit comunităților locale lemn, plante, fructe, ciuperci și vânat. Expoziția urmărește astfel să evidențieze legătura dintre oameni și mediul natural, dar și ingeniozitatea tehnicilor dezvoltate în gospodăriile tradiționale.

Vânătoarea este prezentată în contextul vieții rurale, ca îndeletnicire secundară și ca formă de adaptare la resursele disponibile, nu doar ca activitate destinată obținerii unor trofee.

Expoziția este organizată cu prilejul aniversării a 20 de ani de la deschiderea Muzeului Viei și Vinului din Hârlău, instituție dedicată patrimoniului viticol și tradițiilor comunităților din această parte a județului Iași.

„Aniversarea celor 20 de ani de la deschiderea Muzeului Viei și Vinului din Hârlău reprezintă un prilej de a valorifica patrimoniul muzeal într-un dialog firesc între istoria locului și memoria comunităților care l-au locuit, aducând în atenția publicului o dimensiune mai puțin cunoscută a patrimoniului etnografic al Moldovei, vânătoarea tradițională”, declară Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Maura ANGHEL