* persoanele cu handicap grav sau accentuat pot alege între transportul interurban gratuit și un card electronic pentru carburant sau încărcarea mașinilor electrice

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază și în 2026 de sprijin financiar pentru deplasare, însă procedura a fost schimbată. În locul bonurilor de carburant tipărite și al decontării ulterioare a cheltuielilor, beneficiarii pot primi bonuri valorice pe suport electronic, cunoscute drept carduri de carburant.

Până la 1.500 de lei pe an pentru transport

Persoana îndreptățită trebuie să aleagă una dintre cele două facilități. Nu poate primi, pentru aceeași perioadă, atât gratuitate la transportul interurban, cât și bani pe card.

Plafonul anual este de 1.500 de lei pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și de 750 de lei pentru cele încadrate în grad de handicap accentuat. Sumele nu reprezintă bani care pot fi retrași de la bancomat și nici nu pot fi preschimbate în numerar. Cardul poate fi folosit numai pentru plata carburantului sau pentru încărcarea unui vehicul electric.

Dreptul se acordă pentru autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a familiei, a asistentului personal, a asistentului personal profesionist sau a însoțitorului.

În cazul copiilor cu handicap grav sau accentuat, facilitatea poate fi solicitată de părinte, tutore, asistentul maternal ori de persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului în baza unei măsuri de protecție specială.

Cardul poate fi folosit la benzinării și stații electrice

Cardurile pot fi utilizate la societățile care distribuie produse petroliere și la stațiile de încărcare a mijloacelor de transport electrice de pe teritoriul României.

Cardul este nominal și conține numele, prenumele și codul numeric personal al beneficiarului. La efectuarea plății trebuie prezentat și actul de identitate. În cazul pierderii sau furtului, DGASPC trebuie anunțată imediat pentru blocarea cardului și emiterea unuia nou.

Pentru obținerea dreptului, beneficiarul sau reprezentantul acestuia trebuie să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Clara DIMA