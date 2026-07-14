Transplantul care a dat de pământ cu scuzele Bucureștiului! Statul, obligat să dea Iașului Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară!

Într-un singur weekend, Iașul a făcut istorie în medicină. Primul transplant de cord din istoria regiunii nu este doar o victorie medicală. Este o confirmare a valorii unei echipe medicale, a corpului medical ieșean specializat în chirurgie cardiovasculară, care s-a format în jurul profesorului Grigore Tinică. Dar, mai presus de toate, este momentul care obligă statul român să explice de ce nu poate avea Iașul un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară.

Ani la rând ni s-a spus că nu este momentul, că proiectul este prea mare, că este prea scump, că nu există suficienți specialiști, că Moldova mai poate aștepta.

Ei bine, weekend-ul trecut, toate aceste explicații au murit pe masa de operație.

Medicii ieșeni au demonstrat că pot realiza una dintre cele mai complexe intervenții din medicina modernă. Au făcut ceea ce puține centre din România sunt capabile să facă și au scris o pagină de istorie pentru întreaga țară.

Dacă există medici capabili să transplanteze o inimă, nu se explică de ce mai sunt voci care susțin că Iașul nu merită un institut cardiovascular de nivel European!

Un proiect îngropat, deși era pregătit până în cel mai mic detaliu

Ceea ce revoltă și astăzi este faptul că Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară nu era o promisiune electorală și nici o schiță desenată pe o tablă. Era un proiect matur, cu studiu de prefezabilitate, cu studiu de fezabilitate, analiză nZEB și autorizație de construire.

În spatele lui stăteau ani întregi de muncă, mii de ore de proiectare, specialiști, medici și echipe tehnice care au făcut tot ce le cereau regulile europene.

Și, totuși... În momentul adevărului, proiectul a fost lăsat pe dinafară.

În timp ce România primea miliarde prin PNRR și ni se promiteau 27 de spitale noi, astăzi bilanțul este de-a dreptul rușinos: au rămas în picioare doar șase proiecte, multe dintre ele împinse înainte cu întârzieri uriașe.

Restul au rămas doar promisiuni.

Două puncte care au costat milioane de vieți...

Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, Institutul, proiectat în zona Brătuleni – Miroslava, ar fi fost depunctat pentru că a fost încadrat drept proiect de interes județean și nu regional. Diferența? Două puncte! Doar două puncte au despărțit Moldova de una dintre cele mai importante investiții medicale din istoria sa.

Este aproape imposibil să nu te întrebi dacă decizia a fost una tehnică sau una politică.

Realitatea este imposibil de ignorat. România ocupă locul al treilea în Europa la decese provocate de bolile cardiovasculare.

În regiunea Moldovei trăiesc aproximativ 5,5 milioane de oameni, iar întregul sistem se sprijină pe un Institut de Boli Cardiovasculare construit pentru alte vremuri. Doar 130 de paturi. Asta înseamnă peste 42.000 de locuitori pentru fiecare pat. În restul țării raportul este de aproape trei ori mai bun.

La Ambulatoriul Institutului din Iași consultațiile sunt deja programate pentru primăvara anului viitor. Pacienții nu mai așteaptă zile sau săptămâni, ci luni întregi, aproape ani! Iar bolile cardiovasculare nu știu să aștepte.

Grigore Tinică: „Încă un transplant nu putem face”

În ciuda volumului mare de activitate şi a complexităţii cazurilor tratate, Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi funcţionează într-un spaţiu care nu mai răspunde nevoilor actuale ale unuia dintre cele mai importante centre cardiovasculare din regiune. „Încă un transplant nu putem face până nu se eliberează acest salon, dar o altă urgenţă medico-chirurgicală o putem acoperi”, a răspuns cu sinceritate profesorul universitar doctor Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare Iaşi.

El este optimist că nu va mai dura foarte mult până când proiectul viitorului Institut Regional de Medicină Cardiovasculară va putea fi realizat.

Proiectul noului Institut al Inimii este vechi de aproape două decenii, însă documentaţia trebuie reactualizată, după obţinerea unei finanţări de 350.000 de lei. „Noi am avut şi avem un proiect extraordinar de modern pentru construcţia Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară, care ar răspunde tuturor nevoilor actuale şi cu proiecţii de 50-100 de ani înainte, dar autorităţile de atunci au considerat, cred eu, nu aş vrea să critic pe nimeni, dar nu s-au ridicat la nivelul sau la înălţimea acestui proiect. Şi atunci, în PNRR, acest proiect n-a trecut”, a spus prof. univ. dr. Grigore Tinică.

Varianta actualizată a IRBC prevede un spital cu 500 de paturi

Acum, iniţiativa beneficiază de parteneriate locale şi guvernamentale, iar Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a inclus proiectul printre obiectivele majore de investiţii din judeţul Iaşi. „Sperăm ca la Ministerul Sănătăţii să se găsească o formulă de continuare a acestui proiect. În legea bugetului a fost inclus un amendament cu o sumă de 350.000 lei pentru upgradarea documentaţiei. Noi avem documentaţia întocmită şi 2020”, a spus prof. Tinică.

Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară nu ar însemna doar o clădire nouă. Ar însemna primul mare centru integrat de chirurgie cardiovasculară, transplant, cardiologie pediatrică, insuficiență cardiacă, terapii endovasculare, electrofiziologie, recuperare și cercetare medicală din estul României.

Varianta actualizată a proiectului prevede un institut cu 500 de paturi, dintre care 370 pentru spitalizare continuă, 80 pentru terapie intensivă şi 50 pentru spitalizare de zi. Noua unitate ar urma să aibă opt săli de operaţie şi nouă specializări medicale, cu capacitatea de a trata nu doar pacienți din Moldova, ci și din Republica Moldova și Ucraina.

Valoarea investiției este estimată la aproximativ 350 de milioane de euro.

După primul transplant cardiac, nu mai există nicio scuză

Succesul extraordinar al echipei conduse de profesorul Grigore Tinică schimbă complet discuția.

Nu mai poate spune nimeni că nu există specialiști, că nu poate performa, că regiunea nu are nevoie de această investiție.

Din acest moment, fiecare zi în care proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară rămâne blocat devine o zi în care statul român își asumă responsabilitatea pentru o nedreptate istorică făcută Moldovei.

Daniel BACIU, Laura RADU