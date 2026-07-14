Ieșeanca Ilinca Amariei s-a calificat pe tabloul principal la Iași Open

Prima zi a ediției a 5-a a turneului WTA 250 UniCredit Iași Open a venit cu vești împărțite pentru fanii tenisului. În cursul dimineții, Luni, Jaqueline Cristian, principala favorită a turneului, a fost nevoită să se retragă de pe tabloul principal, din cauza unei accidentări. Vestea bună a venit, însă, din partea ieșencei Ilinca Amariei, care a câștigat primul meci al zilei de pe „Central” și a obținut în premieră o calificare pe tabloul principal în circuitul WTA.

În primul meci al zilei, contând pentru turul 2 al calificărilor, ieșeanca Ilinca Amariei, 23 de ani, locul 585 WTA, a câștigat duelul românesc cu Carmen Andreea Herea (20 de ani, locul 571 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-2 și a obținut biletul pentru tabloul principal. Pentru Ilinca Amariei, aceasta va fi prima participare pa tabloul principal în circuitul WTA.

Tot în meciul decisiv, Irina Fetecău (30 de ani, 1.312 WTA) a fost învinsă de favorita 5, Elina Avanesyan (23 de ani, numărul 211 mondial), finalistă în 2024 la Iași, scor 6-2, 6-2.

Favoritele Petra Marcinko și Anna Bondar, calificate în optimi

Luni s-au disputat și primele patru meciuri de pe tabloul de simplu, iar favoritele Petra Marcinko (Nr. 2) și Anna Bondar (7) au făcut pasul spre optimile de finală.

Croata Petra Marcinko (20 de ani, locul 47 WTA) a învins-o în trei seturi pe mult mai experimentata Nadia Podoroska, din Argentina (29 de ani, numărul 574 mondial, dar fost număr 36 în 2021), scor 6-2, 3-6, 6-4, iar jucătoarea maghiară Anna Bondar (29 de ani, locul 73 WTA) a trecut în minimum de seturi de iberica Sara Sorribes Tormo (29 de ani, 124 WTA), 7-5, 6-4.

Tot luni au mai făcut pasul în optimi Alina Charaeva și Clara Burel, din Franța.

Jaqueline Cristian s-a retras din motive medicale

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, principala favorită a turneului WTA 250 UniCredit Iași Open, și-a anunțat luni dimineață retragerea din concurs, din motive medicale.

Venită la Iași încă de sâmbătă, Jaqueline a efectuat câteva antrenamente la Baza Sportivă Ciric, participând chiar și la tragerea la sorți a tabloului principal.

Doar că, după antrenamentul de duminică seară, Jaqueline Cristian a simțit o durere la genunchi și a decis să se retragă, pentru a nu risca. „Am venit la Iași cu multă încredere și cu bucuria de a reveni la un turneu de care mă leagă amintiri foarte frumoase. Din păcate, o problemă la genunchi nu mi-a permis să continui și am fost nevoită să mă retrag. Îmi pare foarte rău că nu am putut fi pe teren în fața publicului, dar sănătatea trebuie să fie prioritatea în acest moment. Le mulțumesc tuturor pentru susținere și le doresc organizatorilor un turneu reușit. Sper să revin la Iași cât mai curând, sănătoasă și pregătită să joc”, a declarat Jaqueline Cristian.

La ediția din 2025 a turneului de la Iași, Jaqueline a ajuns până în semifinale, fază în care a fost eliminată chiar de Irina Begu, cea care avea să câștige trofeul.

Gabi Ruse, Miriam Bulgaru și Ilinca Amariei joacă marți pentru un loc în optimi

Ziua de marți va fi una plină la Baza Sportivă Ciric, cu 14 meciuri în program, 12 de pe tabloul principal de simplu și două din primul tur al probei de dublu.

În primul meci al zilei de pe ”Central”, Gabriela Ruse, favorită 6, o va întâlni pe jucătoarea spaniolă Kaitlin Quevedo, Yulia Putintseva, din Kazahstan, va juca în al doilea meci cu americanca Claire Liu, după care va intra pe teren Miriam Bulgaru, pentru duelul din primul tur cu Elena Pridankina.

Nu înainte de ora 17.30, Paula Badosa, din Spania, fost număr 2 mondial, va juca cu ucraineanca Anhelina Kalinina, favorită 4, iar în ultimul meci al zilei de pe Arena Centrală ieșeanca Ilinca Amariei va disputa cel mai important meci al carierei, cu franțuzoaica Elsa Jacquemot, a opta favorită.

Rezultatele zilei de luni, 13 iulie:

Calificări – Turul 2

[WC] I. Amariei (ROU) vs C. A. Herea (ROU) 3-6, 6-4, 6-2

[1] L. Romero Gormaz (ESP) vs Z. Kulambayeva (KAZ) 6-1, 6-4

[4] E. Pridankina vs G. Garcia Perez (ESP) 6-1, 6-1

[5] E. Avanesyan (ARM) vs [WC] I. Fetecau (ROU) 6-2, 6-2

[2] C. Liu (USA) vs [9] I. Oz (TUR) 6-4, 6-1

[7] A. Ibragimova vs [3] V. Lepchenko (USA) 6-3, 6-4

Simplu – Turul 1

[7] A. Bondar (HUN) vs [WC] S. Sorribes Tormo (ESP) 7-5, 6-4

[WC] C. Burel (FRA) vs [LL] V. Lepchenko (USA) 2-6, 7-5, 6-3

[2] P. Marcinko (CRO) - [WC] N. Podoroska (ARG) 6-2, 3-6, 6-4

A. Charaeva vs V. Jimenez Kasintseva (AND) 6-0, 6-1

Dublu – Turul 1

[2] J. Maleckova (CZE) / M. Skoch (CZE) vs [WC] A. I. Anghel (ROU) / D. Simionescu (ROU) 6-1, 6-2

[3] A. Detiuc (CZE) / I. Khromacheva vs M. Bulgaru (ROU) / M. S. Popa (ROU) 6-3, 6-0

L. Zaar (SWE) / K. Zimmermann (BEL) vs O. Gavrila (ROU) / A. Prisacariu (ROU) 6-4, 6-3.

Programul zilei de marți, 14 iulie:

Terenul Central start 12:00

K. Quevedo (ESP) vs [6] E. Ruse (ROU)

[9] Y. Putintseva (KAZ) vs [Q] C. Liu (USA)

[WC] M. Bulgaru (ROU) vs [Q] E. Pridankina

NB 5:30 PM P. Badosa (ESP) vs [4] A. Kalinina (UKR)

[Q] I. Amariei (ROU) vs [8] E. Jacquemot (FRA)

Terenul 5 start 12:00

[Q] E. Avanesyan (ARM) vs M. Uchijima (JPN)

M. Sherif (EGY) vs D. Galfi (HUN)

[3] O. Oliynykova (UKR) vs [LL] I. Oz (TUR)

[5] P. Udvardy (HUN) vs [Q] L. Romero Gormaz (ESP)

K. Kawa (POL) vs S. Waltert (SUI)

Terenul 6 start 12:00

E. Arango (COL) vs T. Zidansek (SLO)

D. Salkova (CZE) vs [Q] A. Ibragimova

After suitable rest N. Fossa Huergo (ARG) / L. Salden (BEL) vs M. Uchijima (JPN) / E. Webley-Smith (GBR)

A. Moratelli (ITA) / N. Podoroska (ARG) vs M. Ayukawa (JPN) / K. Morisaki (JPN).