Alertă sanitar-veterinară în județul Iași!

Autoritățile au activat măsuri speciale pentru a împiedica răspândirea pestei micilor rumegătoare, o boală extrem de periculoasă pentru ovine și caprine, care poate produce pierderi economice uriașe. La Prefectura Iași a fost convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor, iar decizia este clară: controale mai dure, restricții de circulație și toleranță zero pentru transporturile ilegale de animale.

Până la 8 august, circulația oilor și caprelor este strict limitată. Sunt permise doar transporturile către abatoare, în condiții sanitar-veterinare riguroase, în timp ce deplasările către sau dinspre zonele aflate sub restricții sunt complet interzise. În plus, fermierii sunt avertizați să evite contactul dintre turme și folosirea în comun a pășunilor, pentru a reduce riscul apariției unor focare.

În teren vor acționa echipe mixte formate din inspectori ai DSVSA, polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și reprezentanți ai autorităților locale. Controalele în trafic vor fi intensificate, iar orice transport suspect de animale va fi oprit și verificat. Autoritățile anunță că orice tentativă de transport clandestin sau fără documente sanitar-veterinare va fi sancționată conform legii.

Restricții aplicate doar în zonele afectate

Miza este uriașă. Sectorul ovin reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale agriculturii românești, iar exporturile de ovine depășesc anual 400 de milioane de euro. Tocmai de aceea, România a cerut Comisiei Europene ca eventualele restricții să fie aplicate doar în zonele afectate, nu la nivelul întregii țări, pentru a evita blocarea comerțului și pierderi majore pentru crescători.

Autoritățile din Iași transmit că vor monitoriza permanent evoluția situației epidemiologice și vor adapta măsurile ori de câte ori va fi nevoie. Obiectivul este unul esențial: protejarea efectivelor de animale, prevenirea apariției focarelor și evitarea unui impact economic major asupra fermierilor din județ și din întreaga regiune. Carmen DEACONU