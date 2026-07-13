Weekend tensionat la Iași. Polițiștii au aplicat 916 amenzi!

Trei zile de foc pentru polițiștii ieșeni! Între 10 și 12 iulie, oamenii legii au intervenit la peste 350 de evenimente, au aplicat sute de sancțiuni și au descoperit zeci de situații în care siguranța participanților la trafic a fost pusă în pericol.

Bilanțul acțiunilor desfășurate în județul Iași arată amploarea problemelor: 916 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 774.000 de lei, și 61 de infracțiuni constatate.

Polițiștii au organizat 15 acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice, iar cele mai multe intervenții au venit în urma apelurilor la numărul unic de urgență 112.

71 de șoferi, scoși din trafic pentru că reprezentau un pericol

Siguranța rutieră a fost una dintre principalele priorități ale polițiștilor ieșeni. În urma controalelor, 71 de conducători auto au rămas fără drept de a conduce, după ce au fost constatate abateri grave.

De asemenea, 34 de autoturisme care prezentau probleme ce puteau afecta siguranța circulației au fost retrase temporar din trafic, certificatele de înmatriculare fiind suspendate până la remedierea deficiențelor.

Printre cele mai grave situații descoperite s-au numărat cazurile unor conducători auto depistați sub influența alcoolului.

În municipiul Iași, pe strada Sarmisegetuza, o femeie de 48 de ani a fost oprită de polițiști. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a refuzat prelevarea probelor biologice, iar polițiștii au deschis cercetări pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Un alt caz a fost înregistrat la Hârlău, unde un bărbat de 42 de ani a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferi prinși circulând fără drept

Polițiștii rutieri au descoperit și conducători auto care nu mai aveau dreptul legal de a se afla la volan.

Un bărbat de 76 de ani a fost oprit pe strada Sfântu Ioan din municipiul Iași, iar verificările au arătat că avea permisul de conducere anulat.

Pe Bulevardul Poitiers, un alt șofer, în vârstă de 31 de ani, a fost depistat conducând deși dreptul de a conduce îi era suspendat pentru 90 de zile.

În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale.

Polițiștii ieșeni transmit că acțiunile pentru prevenirea accidentelor și depistarea celor care pun în pericol siguranța rutieră vor continua, cu scopul reducerii numărului de evenimente grave produse pe drumurile publice. Andrei TURCU