Admitere cu miză uriașă la UAIC. Cele mai râvnite 10 locuri au o destinație specială

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași surprinde mediul universitar cu una dintre cele mai spectaculoase noutăți ale admiterii din acest an. Pentru prima dată în istoria instituției, au fost rezervate locuri dedicate pregătirii viitorilor specialiști care vor activa în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) și al Agenției Naționale de Integritate (ANI), un semnal clar că Facultatea de Informatică din Iași devine tot mai importantă în formarea experților de care statul român are nevoie.

Este o premieră care atrage imediat atenția asupra celei mai căutate facultăți din cadrul UAIC. Cele 10 locuri rezervate sunt destinate candidaților interesați de domeniul informaticii și fac parte dintr-un parteneriat instituțional prin care universitatea contribuie la pregătirea unor viitori profesioniști în domenii în care securitatea cibernetică, analiza datelor și tehnologia informației au devenit esențiale.

Cea mai amplă campanie de admitere din ultimii ani

În paralel, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” dă startul uneia dintre cele mai ample campanii de admitere din ultimii ani. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat aproape 13.600 de locuri pentru studiile universitare de licență și masterat, confirmând statutul UAIC drept una dintre cele mai mari și mai importante instituții de învățământ superior din România.

Oferta educațională este impresionantă: nu mai puțin de 90 de programe de licență și 129 de programe de masterat îi așteaptă pe candidați. La ciclul de licență sunt disponibile peste 8.300 de locuri, dintre care mai mult de jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat. Pentru masterat sunt scoase la concurs peste 5.000 de locuri, aproximativ jumătate fiind, de asemenea, fără taxă.

Universitatea păstrează și tradiția sprijinirii românilor de pretutindeni. În această sesiune sunt alocate aproximativ 800 de locuri la licență și încă 500 la master pentru candidații din afara granițelor, consolidând astfel rolul Iașului ca principal centru universitar al estului României.

Admiterea 2026 vine și cu alte noutăți importante. Facultatea de Matematică lansează programul de licență Matematică–Informatică, predat integral în limba engleză, o specializare creată pentru tinerii interesați de domeniile digitale și de o carieră într-un mediu internațional. Totodată, trei programe noi de masterat completează oferta universității, fiind dezvoltate de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Geografie și Geologie și Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Probe scrise la Drept, Informatică, Teologie Ortodoxă

Înscrierile pentru admiterea din sesiunea de vară încep luni, 13 iulie, și se desfășoară până pe 18 iulie. Dosarele pot fi depuse atât online, cât și direct la sediile facultăților, iar interesul este așteptat să fie unul foarte ridicat, în special pentru specializările din domeniul IT.

La majoritatea facultăților, admiterea se realizează pe baza mediei obținute la examenul de Bacalaureat. Există însă și excepții importante. Candidații care aleg Facultatea de Drept, Facultatea de Informatică sau specializarea Teologie Ortodoxă vor susține probe scrise, concurența fiind, în mod tradițional, una dintre cele mai ridicate.

Introducerea locurilor dedicate viitorilor specialiști ai SRI și ANI transformă însă această sesiune de admitere într-una aparte. În contextul în care securitatea cibernetică și combaterea criminalității informatice devin priorități la nivel național și european, pregătirea unor experți în cadrul uneia dintre cele mai prestigioase universități din România reprezintă o evoluție importantă pentru mediul academic ieșean.

Cu peste 13.600 de locuri disponibile, programe noi de studii și o premieră care atrage atenția întregii țări, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își consolidează poziția de lider al învățământului superior din regiunea Moldovei și intră în admiterea 2026 cu una dintre cele mai spectaculoase oferte educaționale din ultimii ani. Carmen DEACONU