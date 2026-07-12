* de la Movileni la Măcărești, Șerbești și Hărmănești, câmpurile movalii au devenit destinațiile preferate pentru ieșirile de vară * accesul costă, în general, 15 lei pentru un adult, iar unele plantații primesc într-un singur weekend vizitatori veniți și din alte județe

De cum începe vara, aproape în fiecare dumincă, mașinile ies din Iași cu aceeași recuzită: rochii albe, pălării de paie, coșuri de picnic, copii nerăbdători și telefoane pregătite pentru sute de fotografii. Destinația nu mai este doar terasa, piscina sau mallul. În vara anului 2026, lanurile de lavandă din Movileni, Măcărești, Șerbești, Târgu Frumos și Hărmănești au devenit unele dintre cele mai căutate locuri pentru o escapadă de câteva ore.

La intrare, agricultura se transformă în spectacol. Familiile caută decorurile pregătite pentru fotografii, copiii aleargă printre rândurile mov, iar cuplurile așteaptă un colț liber pentru cadrul perfect. Nu se vine doar pentru parfumul florilor. Se vine pentru plimbare, înghețată, limonadă, produse artizanale, joacă și fotografii care ajung imediat pe rețelele sociale.

În jurul Iașului s-a format astfel un traseu turistic sezonier, cu plantații situate la distanțe cuprinse între aproximativ 30 și 70 de kilometri de oraș. Cea mai apropiată este la Movileni, iar cea mai îndepărtată dintre destinațiile cunoscute se află la Hărmănești.

La Movileni, vizitele continuă până pe 19 iulie

La aproximativ 30 de kilometri de Iași, lângă Delta Moldovei, se află Aura Essential, plantația familiei Balla. Accesul simplu în lan costă 15 lei, iar copiii sub 15 ani intră gratuit. Vizitele continuă până pe 19 iulie, potrivit programului anunțat pentru sezonul 2026.

Monica Balla spune că perioada înfloririi atrage rapid publicul: „Deja au venit vizitatorii. Ca în fiecare an, sunt curioși să vadă plantația”. Mulți nu se limitează la plimbare, ci rezervă ședințe foto și cumpără ulei esențial, apă florală, săculeți parfumați sau alte produse realizate din lavandă. Familia a investit aproximativ 40.000 de euro în plantație și în dezvoltarea afacerii, potrivit informațiilor prezentate de producătoare. Aura Essential deține peste șase hectare de cultură ecologică, iar florile sunt folosite pentru uleiuri, cosmetice, săpunuri, siropuri și lumânări. Afacerea a fost extinsă și printr-un proiect cu fonduri europene de aproape 200.000 de euro, destinat capacității de procesare.

Weekend aglomerat la Hărmănești

La Hărmănești, la aproximativ 70 de kilometri de Iași, lanul este administrat de Andrei și Lavinia Bocan. Cei doi au început proiectul în 2014, pe o suprafață de aproximativ un hectar. Tariful din 2026 este de 15 lei pentru adulți, iar persoanele sub 18 ani beneficiază de acces gratuit.

„Weekendul trecut a fost aglomerat”, a declarat Andrei Bocan, care spune că la Hărmănești ajung turiști atât din județele învecinate, cât și din alte zone ale țării. Programul anunțat a continuat până pe 12 iulie. La Măcărești, Purple Joy se află la aproximativ 35 de kilometri de Iași, pe traseul Tomești–Țuțora–Prisăcani. Accesul a fost anunțat la 15 lei, iar programul s-a întins, în perioada de vizitare, între orele 10.00 și 21.00. La Șerbești, drumul din Iași măsoară aproximativ 47 de kilometri, iar lanul a fost deschis zilnic pentru public.

Lanurile nu mai vând doar lavandă

La Purple Field, lângă Târgu Frumos, Irina și Marius Acatrinei au amenajat pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați o terasă, un loc de joacă, decoruri, o cabină foto și o zonă de camping. Proprietarii permit și accesul cu animale de companie. „Vizitatorii pot veni cu animalele de companie”, spune Irina Acatrinei.

Lanurile nu mai vând doar flori și ulei de lavandă. Vând câteva ore în natură, decoruri, fotografii și senzația unei mici vacanțe aproape de casă. Tocmai durata scurtă a sezonului alimentează aglomerația: florile pot fi afectate de caniculă sau ploi și trebuie recoltate la momentul potrivit.

Pentru ieșeni, câmpurile mov au devenit una dintre distracțiile accesibile ale verii. Pentru cultivatori, cele câteva săptămâni în care porțile rămân deschise aduc vizitatori, vânzări și promovare. Parfumul se vinde astfel de două ori: mai întâi ca experiență, apoi în sticle, săculeți și buchete uscate.

Maura ANGHEL