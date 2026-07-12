Primăria începe demolarea mansardelor periculoase: peste 600 de construcții sunt în vizor!

* cea mai controversată mansardă dispare de pe un bloc din Metalurgiei * verificările efectuate până acum au scos la iveală existența a 471 de șarpante și 151 de mansarde, multe dintre ele urmând să fie analizate din punct de vedere juridic și tehnic

Operațiune de amploare în municipiul Iași. Una dintre cele mai urâte și controversate mansarde din oraș, aflată în zona Podului Metalurgiei, este demolată în aceste zile, deschizând ceea ce ar putea deveni cea mai amplă acțiune de eliminare a construcțiilor neautorizate de pe blocurile ieșene.

Primăria Iași a dat startul verificărilor la toate mansardele și șarpantele ridicate pe blocurile din oraș. La solicitarea primarului Mihai Chirica, Poliția Locală a reluat controalele pentru identificarea construcțiilor care nu respectă legea sau care pot reprezenta un pericol pentru locatari.

Dimensiunea fenomenului este impresionantă

Verificările efectuate până acum au scos la iveală existența a 622 de construcții realizate pe blocurile prevăzute inițial cu terasă: 471 de șarpante și 151 de mansarde, multe dintre ele urmând să fie analizate din punct de vedere juridic și tehnic.

În prima etapă, asociațiile de proprietari au fost avertizate oficial că răspund pentru eventualele incidente provocate de aceste amenajări. Municipalitatea le-a cerut fie să intre în legalitate, fie să ia măsuri urgente pentru expertizarea și consolidarea construcțiilor. Acolo unde acest lucru nu va fi posibil, soluția va fi una singură: demolarea.

Intervenția de la Podul Metalurgiei este considerată doar primul pas dintr-o campanie care ar putea schimba imaginea orașului. Dacă verificările vor confirma nereguli și în alte cartiere, zeci sau chiar sute de mansarde și șarpante ar putea dispărea în perioada următoare.

Pentru autorități, miza este eliminarea construcțiilor considerate nesigure și readucerea în legalitate a unor intervenții asupra blocurilor care, în unele cazuri, au fost realizate fără toate avizele și autorizațiile necesare.

Iașul intră astfel într-o nouă etapă de transformare urbană, iar demolarea de la Podul Metalurgiei ar putea fi doar începutul unei ample operațiuni care va schimba aspectul multor cartiere ale orașului. Daniel BACIU