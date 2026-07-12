S-a tras la sorți tabloul principal la UniCredit Iași Open

* Jaqueline Cristian, principala favorită la Iași, o va întâlni în primul tur pe Leolia Jeanjean, din Franța, Gabi Ruse, favorită 6, va juca cu Kaitlin Quevedo, din Spania, iar Miriam Bulgaru va întâlni o adversară din calificări * Paula Badosa, proaspăt campioană la Bastad, una dintre starurile turneului

Sâmbătă seară s-a tras la sorți tabloul principal al turneului WTA 250 UniCredit Iași Open, concurs cu premii totale de 283.347 de dolari și 250 de puncte WTA.

La tragerea la sorți a tabloului de simplu au participat jucătoarele Jaqueline Cristian și Miriam Bulgaru, supervizorul WTA Mihaela Testiban, directorul de turneu Daniel Dobre, Andrei Oriță, deținătorul licenței Iași Open, și primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

Principala favorită la Iași este Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, iar următoarele două jucătoare pe lista capilor de serie sunt croata Petra Marcinko (47 WTA) și ucraineanca Oleksandra Oliynykova (53 WTA).

Trei jucătoare din România pe tabloul principal la UniCredit Iași Open

Pe tabloul principal se regăsesc trei jucătoare din România. Pe lângă Jaqueline Cristian, principala favorită, la Iași vor mai evolua pe tablou Elena Gabriela Ruse (locul 71 WTA) și Miriam Bulgaru (248 WTA).

Jaqueline Cristian o va întâlni în primul tur pe Leolia Jeanjean, din Franța, Gabi Ruse, favorită 6, va juca cu Kaitlin Quevedo, din Spania, iar Miriam Bulgaru va întâlni o adversară din calificări.

Paula Badosa, fost număr 2 mondial, va juca la UniCredit Iași Open

Organizatorii au acordat și patru wild-card-uri, sportivele beneficiare de invitații fiind Miriam Bulgaru, Clara Burel (Franța), Nadia Podoroska (Argentina) și Sara Sorribes Tormo (Spania).

Una dintre marile atracții ale turneului va fi Paula Badosa. În vârstă de 28 de ani, Badosa, fost număr 2 mondial, a câștigat sâmbătă turneul WTA 125 de la Bastad, după ce a învins-o în finală pe elvețianca Simona Waltert, ambele jucătoare fiind prezente și pe tabloul de la Iași.

Pe tabloul calificărilor, care va debuta duminică, 12 iulie, se regăseasc și opt jucătoare din România: Cristiana Todoni, Sara Maria Popa, Maia Ilinca Burcescu, Eva Maria Ionescu, Andreea Prisăcariu, Irina Fetecău, Ilinca Amariei și Carmen Andreea Herea.

Jaqueline Cristian: „Mă bucur foarte mult să fiu din nou la Iași. Le mulțumesc organizatorilor, tuturor celor care se ocupă de acest turneu, fac o treabă grozavă. Îmi doresc foarte mult să fie o săptămână cât mai lungă pentru mine. Mă bucur mult să fiu aici și în calitate de principală favorită. Revin an de an cu și mai multă energie și putere aici. Este cea mai puternică ediție de până acum și sperăm ca toate româncele să stăm cât mai mult în turneu. Mi-ar fi plăcut să fim mai împrăștiate pe tablou, pentru că suntem trei românce și suntem în partea de sus”.

Miriam Bulgaru: ”UniCredit Iași Open este un turneu extraordinar, ne simțim iubite aici, organizatorii au foarte mare grijă de noi și le mulțumim pentru acest lucru. Anul acesta am avut niște probleme din punct de vedere medical, dar acum sunt bine și sper să am o săptămână bună, să arăt tenisul meu. Vă așteptăm în număr cât mai mare, avem nevoie de energia publicului ieșean și sper să ne vedem în număr cât mai mare la meciuri”.

Iată cum arată tabloul primului tur la UniCredit Iași Open:

[1] J. Cristian (ROU) vs L. Jeanjean (FRA)

A. Charaeva vs V. Jimenez Kasintseva (AND)

M. Sherif (EGY) vs D. Galfi (HUN)

K. Quevedo (ESP) vs [6] E. Ruse (ROU)

[3] O. Oliynykova (UKR) vs Qualifier

[WC] M. Bulgaru (ROU) vs Qualifier

[WC] C. Burel (FRA) vs Y. Putintseva (KAZ)

Qualifier vs [8] E. Jacquemot (FRA)

[5] P. Udvardy (HUN) vs Qualifier

K. Kawa (POL) vs S. Waltert (SUI)

D. Salkova (CZE) vs Qualifier

P. Badosa (ESP) vs [4] A. Kalinina (UKR)

[7] A. Bondar (HUN) vs [WC] S. Sorribes Tormo (ESP)

E. Arango (COL) vs T. Zidansek (SLO)

Qualifier vs M. Uchijima (JPN)

[WC] N. Podoroska (ARG) vs [2] P. Marcinko (CRO)

Programul zilei de duminică, 12 iulie:

Terenul Central start 10:00

[1] L. Romero Gormaz (ESP) vs [WC] C. Todoni (ROU)

[6] C. Werner (GER) vs [WC] I. Amariei (ROU)

Terenul 5 start 10:00

G. Garcia Perez (ESP) vs [12] A. Prisacariu (ROU)

C. A. Herea (ROU) vs [10] E. Kazionova

[WC] I. Fetecau (ROU) vs [11] T. Pieri (ITA)

[2] C. Liu (USA) vs M. S. Popa (ROU)

[3] V. Lepchenko (USA) vs [WC] M. I. Burcescu (ROU)

Terenul 6 start 10:00

Z. Kulambayeva (KAZ) vs [8] L. Zaar (SWE)

[4] E. Pridankina vs E. M. Ionescu (ROU)

[5] E. Avanesyan (ARM) vs E. Seibold (GER)

M. Okalova (SVK) vs [9] I. Oz (TUR)

M. Kozyreva vs [7] A. Ibragimova

Tabloul de dublu:

[1] M. Kempen (BEL) / A. Panova vs [WC] I. Amariei (ROU) / C. A. Herea (ROU)

A. Moratelli (ITA) / N. Podoroska (ARG) vs M. Ayukawa (JPN) / K. Morisaki (JPN)

[4] M. Kozyreva / E. Pridankina vs A. Charaeva / Z. Kulambayeva (KAZ)

E. Arango (COL) / P. Udvardy (HUN) vs G. Garcia Perez (ESP) / A. Ibragimova

L. Zaar (SWE) / K. Zimmermann (BEL) vs O. Gavrila (ROU) / A. Prisacariu (ROU)

M. Bulgaru (ROU) / M. S. Popa (ROU) vs [3] A. Detiuc (CZE) / I. Khromacheva

N. Fossa Huergo (ARG) / L. Salden (BEL) vs M. Uchijima (JPN) / E. Webley-Smith (GBR)

[WC] A. I. Anghel (ROU) / D. Simionescu (ROU) vs [2] J. Maleckova (CZE) / M. Skoch (CZE).