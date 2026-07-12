* universitatea deschide astăzi înscrierile pentru una dintre cele mai mari oferte educaționale din țară * bătălia va fi însă inegală: unele facultăți vor aduna mii de dosare, în timp ce altele riscă să ajungă din nou în sesiunea din septembrie cu sute de locuri neocupate

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași scoate la concurs 13.649 de locuri: 8.322 la programele de licență, 5.093 la masterat și 234 la doctorat. Pentru absolvenții de liceu sunt disponibile 4.342 de locuri fără taxă și 3.980 cu taxă. La masterat, oferta cuprinde 2.360 de locuri finanțate de la buget și 2.733 cu taxă.

Oferta cuprinde 219 programe de studii, dintre care 90 de licență și 129 de masterat. Cifra de 229 de programe, comunicată inițial în aprilie, a fost modificată odată cu definitivarea locurilor și a specializărilor disponibile.

Înscrierile se desfășoară între 13 și 18 iulie 2026, atât online, cât și la sediile facultăților. De luni până vineri, dosarele pot fi depuse între orele 9.00 și 16.00. Sâmbătă, programul se încheie la ora 13.00.

FEAA are peste 2.100 de locuri la licență

Cea mai mare ofertă pentru candidații români și europeni vine de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Din însumarea locurilor publicate pentru programele de zi, învățământ la distanță și extensiile din țară rezultă peste 2.100 de locuri. Numai specializările Contabilitate și informatică de gestiune și Finanțe și bănci au, fiecare, peste 200 de locuri la forma cu frecvență.

Facultatea de Litere oferă aproximativ 1.035 de locuri, în numeroase combinații de limbi, la Traducere și interpretare, Studii americane și Jurnalism. Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice ajunge la aproximativ 915 locuri, iar Psihologia și Științele Educației pune la dispoziție 734 de locuri la licență.

Oferta mare nu înseamnă automat și concurență mare. La Informatică, Drept sau Psihologie, presiunea se va concentra pe locurile de la buget. În schimb, facultățile cu multe programe și sute de locuri cu taxă vor depinde de numărul candidaților care își permit să confirme și să plătească primul avans.

Taxele de școlarizare ajung la 6.000 de lei

Costurile diferă puternic de la o facultate la alta. Taxa anuală este de 6.000 de lei la Drept, 5.000 de lei la Informatică și Biologie, 4.800 de lei la Psihologie și Științele Educației, 4.700 de lei la Litere și 4.500 de lei la FEAA. La Matematică, taxa este de 3.500 de lei, iar la Teologie Romano-Catolică ajunge la 2.400 de lei.

Și înscrierea costă. Candidații plătesc, în funcție de facultate, între 150 și 400 de lei pentru un domeniu, o specializare sau un dosar. La Litere taxa este de 375 de lei pentru fiecare specializare, iar la Informatică și Psihologie ajunge la 400 de lei. Facultatea de Teologie Romano-Catolică nu percepe taxă de înscriere. Candidații admiși la buget achită ulterior o taxă de înmatriculare de 100 de lei, iar cei admiși cu taxă trebuie să plătească cel puțin 30% din taxa aferentă primului semestru.

Datele din 2025 arată că au existat și dificultăți de ocupare a locurilor. În sesiunea din septembrie, UAIC a scos din nou la concurs 3.647 de locuri de licență rămase disponibile după admiterea din vară.

Cele mai multe locuri rămase erau la FEAA, Litere, Filosofie și Științe Social-Politice și Geografie și Geologie. Au existat locuri libere inclusiv la programe precum Economia comerțului, turismului și serviciilor, Contabilitate la distanță, Management la distanță, Asistență socială, Sociologie, unele combinații de limbi străine, Chimie, Fizică, Geochimie și Hidrologie și meteorologie.

Teona SOARE