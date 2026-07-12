IRO Iași a rămas fără sânge pentru unele grupe

* stocul Institutului Regional de Oncologie este critic * Unitatea de Transfuzii Sanguine poate asigura, deocamdată, necesarul doar pentru pacienții aflați în situații de urgență

Criza de sânge a ajuns la Institutul Regional de Oncologie Iași, unde stocul este limitat, iar pentru unele grupe a fost epuizat. Institutul a cerut sprijinul centrelor de transfuzie din Moldova, însă acestea se confruntă cu aceeași lipsă de donatori.

Apelul a fost lansat de Institutul Regional de Oncologie zilele trecute. Unitatea de Transfuzii Sanguine a anunțat că, până la refacerea stocurilor, poate răspunde doar solicitărilor urgente. Instituția nu a precizat public care sunt grupele de sânge epuizate și nici câte unități mai sunt disponibile.

Centrele din Moldova nu mai pot ajuta IRO Iași

Reprezentanții institutului au contactat centrele de transfuzie din regiune pentru a încerca să obțină sânge din alte județe. Solicitările nu au putut fi însă onorate, deoarece lipsa donatorilor și diminuarea rezervelor se resimt în întreaga Moldovă.

Situația este cu atât mai gravă cu cât IRO Iași deservește pacienți oncologici din toate județele regiunii de Nord-Est. Institutul are 330 de paturi și asigură tratamente pentru o zonă cu aproximativ patru milioane de locuitori. În cadrul său funcționează secții de chirurgie oncologică, hematologie, terapie intensivă și transplant de celule stem, în care necesarul de produse sanguine poate fi ridicat.

Unitatea de Transfuzii a IRO se aprovizionează în mod obișnuit de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași, dar și de la centre din alte județe ale Moldovei. Aici sunt recepționate, testate, stocate și pregătite pentru administrare concentratele eritrocitare, plasma și celelalte produse sanguine necesare pacienților.

Vacanțele și riscul West Nile reduc numărul donatorilor

Oficialii institutului explică scăderea numărului de donatori și prin măsurile suplimentare de selecție aplicate în perioada de supraveghere a infecțiilor cu virusul West Nile. Călătoriile în anumite zone pot conduce la amânarea temporară a donării, pentru protejarea pacienților care primesc sânge. În lunile de vară, numărul celor care se prezintă la centre scade oricum. Mulți ieșeni sunt plecați în concediu, studenții părăsesc orașul, iar donatorii care au călătorit în străinătate pot fi supuși unor verificări suplimentare. În același timp, spitalele continuă intervențiile chirurgicale și tratamentele pentru pacienții cu afecțiuni grave.

Potrivit Institutului Național de Transfuzie Sanguină, donatorii trebuie, în general, să aibă între 18 și 60 de ani, o greutate de peste 50 de kilograme și să fie într-o stare bună de sănătate. Înainte de donare este recomandat un mic dejun ușor, iar consumul de alcool trebuie evitat cu cel puțin 48 de ore înainte. Eligibilitatea finală este stabilită de medicul centrului, după consultație și completarea chestionarului medical.

Clara DIMA