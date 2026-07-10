Șoferii care nu își achită amenzile de circulație în termenul prevăzut de lege vor putea avea dreptul de a conduce suspendat. Guvernul a aprobat normele metodologice prin Hotărârea nr. 530 din 9 iulie 2026, publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial.

Mecanismul nu se aplică însă imediat. Prevederile referitoare la suspendarea dreptului de a conduce intră în vigoare la șase luni de la publicarea OUG nr. 7/2026, respectiv pe 25 august 2026.

O zi fără permis pentru fiecare 50 de lei neplătiți

Termenul de 90 de zile începe din ziua în care procesul-verbal de contravenție este înmânat sau comunicat șoferului. Așadar, perioada nu se calculează de la primirea somației de plată, așa cum a fost prezentată informația în unele relatări publice.

Dacă amenda nu este achitată integral până la expirarea celor 90 de zile, organul fiscal local stabilește perioada de suspendare în funcție de suma rămasă de plată. Calculul este de o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați, fără să fie luate în considerare fracțiile de zi.

O restanță de 500 de lei înseamnă, astfel, 10 zile fără drept de a conduce. Pentru o datorie de 1.000 de lei, suspendarea ajunge la 20 de zile, iar o amendă neachitată de 2.500 de lei poate aduce 50 de zile de suspendare.

Sumele plătite parțial înainte de împlinirea termenului de 90 de zile vor fi scăzute din valoarea pentru care se calculează suspendarea.

Suspendarea va fi înregistrată electronic

Nu este vorba obligatoriu despre ridicarea fizică a permisului. Autoritatea fiscală locală va introduce datele în sistemul informatic PatrimVen, iar acestea vor fi transmise automat către sistemul național de evidență a permiselor administrat de Ministerul Afacerilor Interne.

Șoferul va apărea în bazele de date cu dreptul de a conduce suspendat, chiar dacă documentul se află în continuare asupra sa. Conducerea unui autovehicul în această perioadă poate atrage răspunderea penală.

Suspendarea începe la ora 00.00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile. Organul fiscal local trebuie să introducă informația în sistem în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului.

În cazul șoferilor din Iași, procedura va presupune colaborarea electronică între autoritatea fiscală locală, sistemul PatrimVen și evidențele Ministerului Afacerilor Interne.

Plata amenzii oprește suspendarea

Șoferul își poate recupera dreptul de a conduce dacă achită integral datoria. Reactivarea nu este însă neapărat instantanee. Organul fiscal local are obligația ca, în termen de două zile lucrătoare de la constatarea plății, să introducă în sistem mențiunea privind redobândirea dreptului de a conduce.

Înainte de aplicarea măsurii, contribuabilul va primi o somație care trebuie să indice suma totală datorată, valoarea rămasă de plată, data la care se împlinesc cele 90 de zile, precum și momentul începerii și cel al încetării suspendării.

Dacă procesul-verbal este contestat în instanță în termenul legal, calcularea perioadei de 90 de zile se suspendă pe durata în care executarea amenzii este suspendată. Procedura va putea continua după soluționarea definitivă a plângerii contravenționale, în funcție de hotărârea instanței.

Noua măsură urmărește să crească încasarea amenzilor rutiere și să permită colaborarea automată între primării, autoritățile fiscale și Poliția Română. Pentru șoferi, regula esențială este clară: după 25 august 2026, ignorarea unei amenzi de circulație poate însemna și pierderea temporară a dreptului de a conduce. Dan DIMA