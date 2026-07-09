* Festivalul Național de Teatru Tânăr „ReflectORplay” aduce la Iași șase zile de spectacole, ateliere, spațiu public activat cultural și întâlniri cu actori importanți ai scenei românești

Iașul devine, între 12 și 17 iulie 2026, gazda Festivalului Național de Teatru Tânăr „ReflectORplay”, un eveniment care pune adolescenții în centrul unei experiențe culturale cu miză reală. Festivalul reunește aproximativ 90 de participanți din diferite zone ale țării, adolescenți pasionați de teatru, muzică, expresie scenică și dezvoltare artistică.

Prima zi a festivalului, programată pe 12 iulie, între orele 11:00 și 19:00, va activa două dintre cele mai vizibile spații ale centrului ieșean: Parcul Teatrului „Vasile Alecsandri” și Bulevardul Ștefan cel Mare. Alegerea acestor locuri mută teatrul din convenția sălii clasice în mijlocul orașului și îl aduce mai aproape de publicul care trece, se oprește, privește și intră în contact direct cu energia unei generații tinere.

90 de participanți și aproape 100 de voluntari locali

ReflectORplay aduce la Iași nu doar trupe și tineri actori, ci și o mobilizare locală importantă. Organizatorii anunță aproape 100 de voluntari locali implicați în festival, semn că evenimentul are deja capacitatea de a construi comunitate în jurul culturii.

Timp de șase zile, orașul devine un spațiu al spectacolelor, atelierelor de actorie, întâlnirilor artistice și activităților în aer liber. Accentul nu cade exclusiv pe competiție, ci pe dezvoltarea personală a adolescenților, pe încrederea pe care o câștigă prin expunere, disciplină, lucru în echipă și contact cu scena.

„Noi suntem trupa de teatru Artwork, formată din adolescenți pasionați de muzică și teatru, care activează constant încă din anul 2016. Ne-am format într-un mediu educațional în care performanța artistică merge mână în mână cu dezvoltarea personală și spiritul de echipă. Anul acesta aducem în lumina reflectoarelor primul festival de teatru tânăr cu caracter multidisciplinar din țară”, transmit organizatorii festivalului coordonat de Diana Roman, actriță la teatrul Național Iași.

Juriu și traineri cu nume grele din teatrul românesc

Unul dintre atuurile mari ale ReflectORplay este echipa de jurizare și training. Președintele juriului va fi actorul Emil Coșeru, figură emblematică a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Societar de Onoare și profesor universitar, distins în 2025 cu Premiul UNITER pentru întreaga activitate.

Din juriu și echipa de formare fac parte și Mălina Lazăr, premiată la Gala UNITER 2024 pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”, Dumitru Georgescu, actor al Naționalului ieșean remarcat pentru rolurile sale din teatru dramatic și animație, Oana Sandu, actriță a Naționalului și conferențiar universitar la UNAGE, precum și Horia Veriveș, unul dintre numele puternice ale scenei ieșene, cunoscut publicului pentru rolurile sale de comedie și pentru energia scenică.

Pentru adolescenții participanți, întâlnirea cu un asemenea juriu înseamnă mai mult decât o evaluare. Înseamnă acces la observații profesioniste, repere de carieră și contact direct cu oameni care trăiesc teatrul la cel mai înalt nivel.

Clara DIMA