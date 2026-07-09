Film în aer liber la Iași, pentru copiii cu autism

* ieșenii sunt invitați la o seară caritabilă de film în aer liber, cu proiecția animației „ELIO” * fondurile adunate vor ajunge la copiii aflați în grija Fundației „Star of Hope”

Iașul are, pe 12 iulie, unul dintre acele evenimente de vară care pot aduce în același loc familii, copii, tineri și oameni care vor să ajute fără să transforme gestul într-o ceremonie apăsătoare. La Palas Iași, proiecția filmului „ELIO” devine pretextul unei seri caritabile în aer liber, cu acces liber și cu miză socială. Evenimentul este organizat de Led Vision Systems, în parteneriat cu Fundația „Star of Hope România” și Summer Hub, și este gândit pentru publicul larg, într-un cadru relaxat, prietenos și deschis tuturor. Cei care participă pot face donații pentru sprijinirea copiilor cu autism, fondurile urmând să fie direcționate către inițiativele și proiectele Star of Hope România.

Star of Hope Iași: „Vrem să aducem comunitatea împreună”

Reprezentanții Star of Hope Iași subliniază că evenimentul are atât o componentă de loisir, cât și una socială, prin care publicul este invitat să sprijine copiii cu autism și familiile acestora. „Prin acest eveniment, vrem să aducem în atenția publicului importanța sprijinirii copiilor cu autism, dar și nevoia de acceptare, empatie și solidaritate socială”, au spus oficialii fundației.

Fondurile colectate vor fi direcționate către această cauză, pentru a susține inițiativele și proiectele Star of Hope România, organizație care lucrează zi de zi pentru binele copiilor și al familiilor acestora.”

Pentru ieșeni, seara de film poate fi o alegere de weekend cu dublu impact: timp petrecut cu familia și sprijin pentru o cauză care are nevoie de vizibilitate. Iar uneori, comunitatea începe exact așa: cu oameni adunați în același loc, sub cerul liber, pentru o poveste și pentru un bine făcut împreună.

Maura ANGHEL