* orașul intră, între 9 și 15 iulie, în ritm francez, cu filme, trasee urbane și expoziții legate de memoria urbei * Palatul Braunstein, tramvaiul tematic și Muzeul „Nicolae Gane” devin reperele unei săptămâni în care cultura franceză iese din sala de curs și se transformă în experiență urbană

Iașul are, în plină vară, un nou motiv să rămână pe harta orașelor care pot transforma cultura într-o formă de turism urban. Între 9 și 15 iulie 2026, Institutul Francez din România la Iași organizează „Săptămâna Franței”, o serie de evenimente care leagă cinematografia, patrimoniul, plimbările tematice și memoria franco-română a orașului.

Evenimentul are un avantaj clar: nu se consumă într-un singur spațiu și nu se adresează doar publicului obișnuit al conferințelor sau al cursurilor de limbă. Programul pornește de la Palatul Braunstein, una dintre clădirile simbol ale centrului Iașului, continuă pe trasee urbane legate de prezența franceză în oraș și ajunge la Muzeul „Nicolae Gane”, acolo unde istoria locală se intersectează cu memoria diplomatică franceză.

Filme franțuzești la Palatul Braunstein

Săptămâna se deschide joi, 9 iulie, cu o zi dedicată cinematografiei franceze, la Palatul Braunstein, etajul 1, în sala Benjamin Fondane. Programul include trei proiecții, de la animație la dramă și film fantastic. De la ora 16.00, publicul este invitat la „Bonjour le monde”, o animație care folosește marionete, sculptură, pictură și tehnici de stop-motion pentru a vorbi despre natură, animale și echilibrul ecosistemelor. De la ora 18.00, urmează „Lads”, filmul lui Julien Menanteau, o dramă despre maturizare, plasată în lumea dură a curselor de cai. Seara se încheie, de la ora 20.30, cu „Animale”, un film care pornește de la cultura coridelor din sudul Franței și alunecă treptat spre fantastic.

Tramvaiul Franței, turism urban pe șine

Momentul cel mai vizibil al săptămânii este programat pe 14 iulie, chiar de Ziua Națională a Franței. Ieșenii sunt invitați la plimbări tematice cu Tramvaiul Franței, pe trasee simbolice pentru prezența franceză la Iași. Este, probabil, cel mai bun unghi de turism urban al evenimentului. Tramvaiul nu mai este doar mijloc de transport, ci devine ghid, scenă și instrument de memorie. Orașul poate fi citit altfel atunci când traseul trece prin locuri legate de istorie, diplomație, cultură și relații franco-române.

Pentru familiile cu copii, turiștii aflați în Iași sau ieșenii care vor să-și redescopere orașul, plimbările tematice pot funcționa ca o lecție vie despre felul în care capitala Moldovei a fost conectată, de-a lungul timpului, la Europa.

Expoziție la Muzeul „Nicolae Gane”

Săptămâna Franței se încheie pe 15 iulie, de la ora 17.00, la Muzeul „Nicolae Gane”, cu vernisajul expoziției „Muzeul Absenței”. Proiectul, curatoriat de Petra Carina Stadoleanu și realizat de Larissa Natalia Danilov și Ella Lou Maillard, aduce în prim-plan relația dintre memorie, timp și istorie.

Alegerea Muzeului „Nicolae Gane” nu este întâmplătoare. Casa Gane are o legătură importantă cu istoria franceză a Iașului, fiind asociată și cu Victor Place, consul francez în perioada renașterii culturale românești. Expoziția folosește această memorie fragmentată pentru a discuta despre ceea ce se păstrează, ceea ce se pierde și felul în care absențele pot spune, uneori, la fel de mult ca obiectele rămase.

Maura ANGHEL