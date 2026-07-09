* institutul caută medic specialist epidemiolog, pe perioadă nedeterminată * cererea arată că sănătatea publică nu mai este o zonă administrativă de fundal, ci una dintre piesele grele ale siguranței medicale

Institutul Regional de Oncologie Iași scoate la concurs un post de medic specialist epidemiologie, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului de Management al Calității Serviciilor Medicale. Astăzi este ultima zi când se mai pot depune dosarele, iar proba scrisă este programată pe 20 iulie.

Sănătatea publică intră în miezul spitalului

Într-un institut oncologic, epidemiologia nu este un detaliu tehnic. Pacienții care ajung la IRO Iași au, de multe ori, imunitatea afectată de boală sau tratament. Asta face ca prevenirea infecțiilor, supravegherea circuitelor, analiza riscurilor și respectarea protocoalelor să devină esențiale. Faptul că postul este plasat în zona de management al calității arată direcția: spitalele sunt evaluate tot mai mult nu doar după numărul de pacienți tratați, ci și după siguranța actului medical. Epidemiologul devine omul care vede vulnerabilitățile înainte ca ele să se transforme în crize.

Pentru Iași, unde IRO deservește pacienți din toată Moldova, un astfel de post are miză directă. Nu este vorba doar despre un medic în plus în schemă, ci despre întărirea unei zone care ține de prevenție, calitate și protecția pacientului.

Concursul include selecția dosarelor, proba scrisă și interviul. Rezultatele finale sunt programate pentru 30 iulie 2026, iar angajarea ar urma să fie făcută din 4 august. Într-un sistem medical în care presiunea pe spitale rămâne mare, epidemiologul devine una dintre funcțiile discrete, dar decisive, din spatele siguranței pacientului.

Clara DIMA