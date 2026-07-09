Filmul care a cucerit Berlinul ajunge primul la Iași, la SFR. Vine și 3 Sud Est!

Start spectaculos pentru cea de-a XVII-a ediție a festivalului Serile Filmului Românesc! Miercuri, 5 august 2026, centrul Iașului se transformă într-o uriașă scenă culturală, unde filmul premiat la marile festivaluri internaționale și muzica uneia dintre cele mai iubite trupe din România vor da tonul unei seri care se anunță memorabile.

De la ora 19:30, pe pietonalul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, ieșenii sunt invitați la gala de deschidere a festivalului, eveniment care promite emoție, nostalgie și o atmosferă de sărbătoare în inima orașului.

Marea surpriză a serii este avanpremiera națională a filmului „Atlasul Universului”, cel mai nou lungmetraj semnat de regizorul Paul Negoescu, producție care a impresionat deja juriile și publicul unor festivaluri de prestigiu. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a fost recompensat cu Mențiunea Specială a Juriului, a fost desemnat Cel mai bun film pentru adolescenți la Festivalul de Film de la Sofia și a scris istorie pentru cinematografia românească prin selecția în Cannes Écrans Juniors, devenind primul film românesc prezent vreodată în această competiție dedicată tinerilor.

Povestea lui Filip, băiatul de 10 ani care pornește într-o aventură neașteptată după ce primește doi pantofi pentru același picior, promite să emoționeze publicul de toate vârstele. Curajul, prietenia și dorința de a merge mai departe sunt ingredientele unui film pe care spectatorii din Iași îl vor vedea înainte ca acesta să ajungă în cinematografele din țară.

Hiturile care au marcat adolescența anilor 2000 vor răsuna din nou în centrul Iașului

Și dacă filmul va aduce emoție, muzica va ridica publicul în picioare. Imediat după proiecție, de la ora 21:30, scena din centrul orașului va fi cucerită de 3 Sud Est, trupa care a dominat topurile muzicale și care continuă să adune generații întregi în fața scenei. Hiturile care au marcat adolescența anilor 2000 vor răsuna din nou în centrul Iașului, într-un concert care promite să fie unul dintre cele mai așteptate momente ale verii. „Ne bucurăm că filmul «Atlasul Universului» are avanpremiera la Iași, înainte să ajungă în cinematografe, iar publicul îl poate viziona în cadrul festivalului. În aceeași seară urcă pe scenă și 3 Sud Est, cu melodii pe care cu siguranță le știm cu toții pe de rost și care ne duc înapoi în adolescență. Credem că întreg evenimentul va fi o formă de terapie, pentru toate vârstele”, a declarat directorul festivalului, Andrei Giurgia.

Ajuns la ediția cu numărul 17, Serile Filmului Românesc reconfirmă statutul Iașului de reper cultural al României. Timp de cinci zile, orașul va găzdui proiecții în aer liber, întâlniri cu actori și regizori, spectacole de teatru, concerte și evenimente speciale, toate reunite sub tema „terapiei prin artă”.

Organizatorii avertizează că interesul este foarte mare, iar numărul locurilor disponibile pentru gala de deschidere este limitat, primele bilete fiind puse în vânzare la un preț promoțional. Carmen DEACONU