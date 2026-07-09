Boom imobiliar la Iași? Piața s-a multiplicat de aproape patru ori în doar șase luni!

* în ianuarie, municipiul Iași înregistra doar 294 de tranzacții, iar la 31 iunie cifra a ajuns la 1.137 * este una dintre cele mai spectaculoase creșteri din România, iar ritmul în care s-a produs îi face pe specialiști să să întrebe dacă nu cumva asistăm la începutul unui nou boom imobiliar în Iași

Piața imobiliară din Iași transmite unul dintre cele mai puternice semnale din ultimii ani. După un început prudent, municipiul reședință de județ a intrat într-o cursă spectaculoasă a tranzacțiilor, iar cifrele oficiale arată că luna iunie 2026 a adus o adevărată explozie. Cu 1.137 de imobile tranzacționate, Iașul ajunge în plutonul fruntaș al marilor centre urbane și confirmă că interesul pentru proprietăți rămâne la cote extrem de ridicate.

Un nou boom imobiliar în Iași?

Evoluția este cu atât mai impresionantă cu cât, în luna ianuarie, municipiul înregistra doar 294 de tranzacții, ceea ce înseamnă că în numai șase luni piața s-a multiplicat de aproape patru ori. Este una dintre cele mai spectaculoase creșteri din România, iar ritmul în care s-a produs îi face pe specialiști să să întrebe dacă nu cumva aistăm la începutul unui nou boom imobiliar în Iași.

Datele arată că motorul acestei creșteri îl reprezintă atât terenurile intravilane, cât și unitățile individuale. Numărul terenurilor intravilane fără construcții a urcat de la 81 în martie la 382 în iunie, în timp ce tranzacțiile cu apartamente și alte unități individuale au explodat de la 140 în ianuarie la 504 în iunie. Cu alte cuvinte, dezvoltatorii și cumpărătorii pariază simultan pe viitorul orașului.

Doar Timișoara mai stă în calea Iașului

Totuși, succesul Iașului trebuie privit și prin comparație cu marile forțe ale pieței imobiliare. Timișoara rămâne liderul absolut, cu 1.615 tranzacții în iunie, însă diferența este făcută în principal de numărul impresionant de unități individuale.

Brașovul, care domina categoric începutul anului, a coborât la 864 de tranzacții, fiind depășit clar de Iași.

Cluj-Napoca, considerată ani la rând etalonul investițiilor imobiliare, a încheiat luna cu 869 de tranzacții, de asemenea sub nivelul înregistrat de capitala Moldovei.

Nici Constanța nu mai impresionează ca în anii trecuți. Cu 703 tranzacții în iunie, orașul de la malul mării rămâne la mare distanță de Iași, deși beneficiază de avantajele turistice și economice ale litoralului. În același timp, Oradea a raportat 395 de tranzacții, Craiova doar 280, iar Aradul s-a oprit la 315, semn că ritmul investițional din aceste municipii este inferior celui înregistrat în Iași.

Doar 74 de tranzacții imobiliare la Vaslui!

Și mai spectaculoasă este comparația cu celelalte municipii din Moldova. Suceava a avut 439 de tranzacții în ultima lună, Bacăul doar 192, Piatra-Neamț a ajuns la 141, Botoșani la 120, iar Vasluiul la numai 74.

Practic, Iașul tranzacționează de câteva ori mai multe proprietăți decât toate celelalte reședințe importante din regiune, consolidându-și fără drept de apel statutul de locomotivă economică a Moldovei.

Cu toate acestea, cifrele ascund și un paradox uriaș. În timp ce piața imobiliară explodează, marile proiecte de infrastructură continuă să avanseze lent, iar autostrada care ar trebui să lege Moldova de vestul țării este încă departe de finalizare. Cu alte cuvinte, investitorii cumpără și construiesc într-un oraș care încă așteaptă marile investiții de transport promise de ani întregi.

Mai mult, dinamica lunară demonstrează că apetitul pentru terenuri este în continuă creștere. Numărul terenurilor intravilane fără construcții tranzacționate în Iași a crescut constant de la o lună la alta, ceea ce indică faptul că dezvoltatorii își pregătesc deja viitoarele proiecte rezidențiale și comerciale. Acest indicator este, de regulă, unul dintre cele mai importante semnale privind evoluția pieței pe termen mediu.

Ritmul accelerat al tranzacțiilor ridică și semne de întrebare

Cererea foarte mare poate alimenta noi creșteri ale prețurilor, într-o piață în care locuințele au devenit deja greu accesibile pentru o mare parte dintre tinerii ieșeni. Dacă oferta nu va ține pasul cu interesul investitorilor, presiunea asupra prețurilor ar putea deveni și mai puternică în următoarele luni.

Totuși, Iașul nu mai este doar cel mai mare oraș din Moldova, ci unul dintre cele mai dinamice motoare imobiliare ale României. Capitala Moldovei a depășit în iunie centre consacrate precum Brașovul, Clujul și Constanța și se apropie amenințător de liderul Timișoara. Însă adevărata provocare începe abia acum.

Dacă infrastructura, investițiile publice și dezvoltarea urbană nu vor ține pasul cu explozia tranzacțiilor, succesul de astăzi riscă să se transforme în blocajul de mâine. Piața imobiliară transmite un mesaj fără echivoc: investitorii au încredere în Iași. Rămâne de văzut dacă și statul va demonstra aceeași încredere în cel mai important pol economic al Moldovei. Daniel BACIU