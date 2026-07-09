* admiterea la UMF Iași începe cu dosarul online, dar și cu primele costuri: taxă de înscriere, pregătire, drumuri, cazare și, pentru cei admiși pe locuri cu taxă, mii de lei pentru confirmarea locului * taxele de înscriere sunt între 300 și 500 de lei, iar cele de studii ajung până la 13.000 de lei

Admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași începe, în 2026, nu doar cu emoții și grile, ci și cu primele costuri clare pentru candidați. Înscrierile se fac exclusiv online, în perioada 6–16 iulie, până la ora 12.00, iar concursul de admitere este programat pe 26 iulie.

Pentru tinerii care vor Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie, taxa de înscriere este de 500 de lei. Candidații la Asistență Medicală Generală și Bioinginerie plătesc 350 de lei, iar pentru celelalte programe taxa este de 300 de lei. Sumele nu reprezintă taxa de școlarizare, ci doar costul intrării în competiție.

Cât plătește un candidat înainte de examen

Admiterea la UMF Iași rămâne una dintre cele mai dure competiții universitare din Moldova, iar presiunea nu este doar academică. Înainte de testul grilă, familia candidatului trebuie să acopere taxa de înscriere, pregătirea, manualele, eventualele meditații, drumurile și cazarea, dacă elevul vine din alt județ.

Pentru un absolvent de liceu din Iași, 500 de lei poate părea o sumă gestionabilă. Pentru un candidat venit din Vaslui, Botoșani, Suceava, Neamț sau Bacău, admiterea înseamnă deja un buget mai mare: transport, cazare, masă și alte cheltuieli legate de ziua concursului.

După admitere vine costul cel mare

Pentru candidații care intră pe locuri cu taxă, costurile cresc după afișarea rezultatelor. Cei admiși la taxă trebuie să achite o treime din taxa de școlarizare, în perioada de confirmare a locului. Practic, admiterea nu se încheie odată cu nota obținută, ci cu posibilitatea candidatului de a-și confirma financiar locul.

În anul universitar 2026–2027, taxa de școlarizare pentru anul I este de 13.000 de lei la Medicină și Medicină Dentară. Asta înseamnă că un candidat admis la taxă trebuie să achite aproximativ 4.333 de lei pentru confirmarea locului. La Farmacie, taxa pentru anul I este de 9.000 de lei, iar prima tranșă ajunge la 3.000 de lei.

Pentru programele de patru ani, taxa anuală este de 6.000 de lei, ceea ce înseamnă 2.000 de lei la confirmare. Pentru programele de trei ani, taxa anuală este de 4.500 de lei, iar prima tranșă este de 1.500 de lei.

De la taxa de înscriere la mii de lei pentru locul la taxă

Diferența dintre costul înscrierii și costul real al începerii studiilor este mare. Un candidat poate porni cu o taxă de 300, 350 sau 500 de lei, dar, dacă este admis pe un loc cu taxă, trebuie să aibă pregătiți rapid între 1.500 și peste 4.300 de lei, în funcție de programul de studii.

În anul universitar 2026–2027, UMF Iași are 2.114 locuri la licență, repartizate în cele cinci facultăți: Medicină, Științe ale Sănătății, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală. Dintre acestea, 925 sunt locuri la buget, iar 549 sunt locuri cu taxă în lei.

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