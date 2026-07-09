Primăria și Mitropolia au deblocat unul dintre cele mai așteptate proiecte din centrul Iașului

Lucrările de reconstruire a fostului Cinema Tineretului din centrul Iașului pot fi reluate, după ce Primăria Municipiului Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au finalizat demersurile necesare pentru deblocarea investiției. Proiectul fusese suspendat în urma retrocedării terenului către Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” (Banu), însă autoritățile și reprezentanții Bisericii au ajuns la un acord care permite continuarea lucrărilor.

Primul pas a fost semnarea protocolului de predare-primire a amplasamentului. În prezent sunt derulate procedurile de intabulare, urmând ca ulterior să fie încheiat un protocol de colaborare care va stabili modul de utilizare a terenului și condițiile în care investiția va fi reluată.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au transmis că proiectul nu a fost abandonat, ci doar suspendat temporar. Mai mult, Parohia și-a exprimat disponibilitatea de a pune terenul la dispoziția autorităților locale fără nicio condiție financiară, pentru ca obiectivul să poată fi finalizat în beneficiul comunității.

Primarul Mihai Chirica a declarat că există acordul atât al Mitropoliei, cât și al Parohiei pentru continuarea investiției, fiind căutată o soluție care să permită, în același timp, și desfășurarea unor activități culturale ale parohiei. Printre acestea se numără amenajarea unei biblioteci care să completeze funcțiunile viitorului centru cultural.

Contractul de execuție semnat în 2025 de Ateneul Național din Iași cu societatea Grup Construcții Est SA, în valoare de 16,2 milioane de lei, rămâne în vigoare. Acesta a fost doar suspendat pe durata clarificării situației juridice a terenului, iar reluarea efectivă a lucrărilor este estimată pentru toamna acestui an.

Proiectul urmărește reconstruirea fostului Cinema Tineretului după un concept arhitectural inspirat de Coloseul Bragadiru, una dintre clădirile reprezentative ale perioadei interbelice. Odată finalizată, noua clădire este așteptată să devină un important spațiu destinat spectacolelor, evenimentelor culturale și activităților dedicate comunității ieșene. Carmen DEACONU