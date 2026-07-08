Nevăzătorii vor traversa mai sigur pe una dintre cele mai aglomerate artere ale Iașului

* Primăria montează 32 dispozitive acustice inteligente pe Axa Păcurari

Persoanele nevăzătoare și cele cu deficiențe de vedere vor beneficia, în premieră pe întreaga Axă Păcurari, de sisteme moderne de semnalizare acustică la trecerile de pietoni semaforizate. Primăria Municipiului Iași a anunțat demararea lucrărilor pentru instalarea a 32 de dispozitive inteligente, investiția fiind estimată la aproximativ 75.000 de lei, bani alocați integral din bugetul local.

Echipamentele, integrate în sistemul centralizat de management al traficului

Proiectul vizează una dintre cele mai circulate zone ale orașului, unde traficul rutier intens și fluxul mare de pietoni transformă traversarea într-o provocare, mai ales pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

Noile echipamente vor fi integrate în sistemul centralizat de management al traficului și vor transmite semnale sonore diferite în funcție de culoarea semaforului. Astfel, atunci când pietonii pot traversa, dispozitivele vor emite un semnal specific, iar la culoarea roșie vor avertiza clar că traversarea este interzisă.

Un element important al proiectului îl reprezintă tehnologia inteligentă de reglare automată a volumului. Dispozitivele sunt prevăzute cu senzori care detectează zgomotul ambiental și ajustează intensitatea sunetului între 5 și 30 de decibeli peste nivelul de zgomot din zonă. În acest fel, semnalele vor putea fi auzite de utilizatori fără a crea disconfort fonic pentru locuitorii din apropiere.

Pentru a reduce riscul actelor de vandalism și pentru a asigura funcționarea pe termen lung, echipamentele vor fi montate la înălțimi cuprinse între doi și trei metri și jumătate.

Unde vor fi instalate sistemele

Cele 32 de dispozitive vor fi amplasate în principalele puncte de traversare de pe Axa Păcurari: intersecția Șoseaua Rediu – Șoseaua Păcurari – 2 dispozitive, trecerea de pietoni din dreptul complexului comercial de pe Șoseaua Păcurari nr. 73 – 2 dispozitive, intersecția Șoseaua Păcurari – Varianta Rediu – 6 dispozitive, intersecția Șoseaua Păcurari – Aleea Păcurari – 4 dispozitive, trecerea de pietoni din dreptul Autogării Codreanu – 3 dispozitive, trecerea de pietoni din dreptul Oficiului Poștal Păcurari – 2 dispozitive, nodul rutier Moara de Foc – 8 dispozitive, intersecția străzii Păcurari cu străzile Petru Poni și Niciman – 5 dispozitive.

Prin această investiție, autoritățile locale urmăresc să ofere mai multă autonomie și siguranță persoanelor cu deficiențe de vedere, transformând una dintre cele mai importante artere din municipiu într-un spațiu urban mai accesibil.

Implementarea sistemelor acustice reprezintă o măsură care aliniază Iașul la standardele moderne privind mobilitatea urbană și accesibilitatea, facilitând deplasarea în condiții de siguranță pentru una dintre cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic. Carmen DEACONU