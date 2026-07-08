Iașul va forma, în premieră, specialiști în ingineria aerospațială!

* Universitatea Tehnică din Iași scoate la concurs un număr record de locuri finanțate de la buget: 2.600 de locuri la studiile de licență, peste 1.300 de locuri la master și 125 de locuri la doctorat * la nivel de masterat, Universitatea introduce un nou program internațional predat în limba engleză, care va oferi absolvenților o diplomă triplă, obținută în colaborare cu universități partenere din Franța și Italia

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași dă startul unei noi sesiuni de admitere și vine cu una dintre cele mai importante noutăți din ultimii ani: lansarea specializării Inginerie Aerospațială, un program de licență unic în întreaga regiune a Moldovei.

Instituția pune la dispoziția candidaților un număr record de locuri finanțate de la buget: 2.600 de locuri la studiile de licență, peste 1.300 de locuri la master și 125 de locuri la doctorat, semn al interesului tot mai mare acordat formării specialiștilor în domeniile inginerești.

Noua specializare în inginerie aerospațială reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte educaționale lansate în ultimii ani la Iași și răspunde cererii tot mai mari de specialiști într-un domeniu aflat într-o dezvoltare accelerată la nivel european și mondial.

Diplomă triplă în parteneriat cu universități din Franța și Italia

Noutățile nu se opresc la studiile de licență. La nivel de masterat, Universitatea Tehnică introduce un nou program internațional predat în limba engleză, care va oferi absolvenților o diplomă triplă, obținută în colaborare cu universități partenere din Franța și Italia.

Programul completează oferta internațională deja existentă și consolidează poziția universității în rețeaua europeană a învățământului tehnic.

La fel ca în anii precedenți, admiterea la Facultatea de Arhitectură și la Facultatea de Automatică și Calculatoare se va realiza prin probe scrise, cele două facultăți fiind printre cele mai căutate de candidați.

Pentru celelalte programe de studii, selecția se face conform metodologiilor specifice fiecărei facultăți.

Universitatea continuă și în acest an programul de sprijin destinat candidaților care vin din alte localități.

Pe perioada admiterii, vor beneficia de cazare gratuită candidații care susțin probe scrise la Facultatea de Arhitectură și la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

O noutate o reprezintă și acordarea gratuității la cazare pentru românii de pretutindeni care vin la Iași pentru confirmarea locului și depunerea documentelor în original. Carmen DEACONU