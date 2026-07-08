* expoziția „Balkan Spirit”, semnată de prof. univ. dr. Miruna Hașegan, a dus arta textilă contemporană ieșeană într-un spațiu cu puternică memorie românească

La Centrul Cultural „Palatul Balcic” din Bulgaria a avut loc vernisajul expoziției de artă textilă „Balkan Spirit”, semnată de artista și universitara ieșeană Miruna Hașegan. Evenimentul, organizat de Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, continuă dialogul cultural dintre Iași și Balcic, două spații unite de memoria Reginei Maria și de interesul pentru arta contemporană.

„Balkan Spirit” este cea de-a doua expoziție organizată de muzeul ieșean la Balcic și marchează o nouă etapă a colaborării dintre cele două instituții. Reprezentanții muzeului subliniază că își doresc ca această relație să devină una de durată, construită în jurul unor valori comune: respectul pentru patrimoniu, deschiderea către creația contemporană și convingerea că schimbul cultural apropie comunitățile.

„Balkan Spirit”, o întâlnire între patrimoniu și artă contemporană

Expoziția aduce în fața publicului din Bulgaria o parte din energia școlii artistice ieșene, prin lucrări de artă textilă care construiesc un univers vizual puternic, ancorat în sensibilitatea balcanică și în limbajul contemporan. Încă din timpul pregătirii expoziției, lucrările Mirunei Hașegan au atras atenția vizitatorilor. Mulți dintre cei aflați la Palatul Balcic s-au oprit să privească, să întrebe și să descopere universul plastic propus de artistă înainte de deschiderea oficială, transformând montajul într-o primă întâlnire spontană cu publicul.

Iași și Balcic, un dialog cultural peste granițe

Prin acest proiect, Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași își continuă misiunea de a promova personalitățile contemporane ale orașului și de a crea contexte în care activitatea lor poate fi descoperită de publicuri noi.

„Expoziția de la Balcic nu este doar o deplasare a unor lucrări într-un spațiu expozițional, ci o punere în relație a două geografii culturale. Iașul aduce creația contemporană într-un loc încărcat de istorie, iar Balcicul oferă cadrul unei întâlniri în care memoria Reginei Maria se intersectează cu arta prezentului”, a spus dr. Aurica Ichim, directorul muzeului ieșean. Realizată în colaborare cu Dar Development Association din București, expoziția confirmă interesul pentru proiectele culturale care trec dincolo de granițe și pun în circulație nume importante ale scenei artistice ieșene. Miruna Hașegan, artistă și cadru universitar, reprezintă în acest proiect o direcție autentică a artei textile contemporane, în care materia, culoarea și simbolul devin forme de dialog.

Maura ANGHEL