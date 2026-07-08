Universitatea din Suceava se duce după studenți la Cernăuți și la Edineț!

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își extinde ofensiva educațională peste granițele României și deschide, în această vară, patru centre de admitere în Ucraina și Republica Moldova. Măsura urmărește atragerea unui număr cât mai mare de tineri români și vorbitori de limba română din comunitățile istorice, consolidând astfel poziția USV ca unul dintre cele mai importante centre universitare din regiunea de nord-est a Europei.

În contextul unei competiții tot mai intense între universitățile din România pentru atragerea viitorilor studenți, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava face un nou pas strategic și își mută admiterea dincolo de frontiere.

Pentru sesiunea din această vară, instituția va organiza patru centre externe de înscriere, în două state vecine, oferindu-le candidaților posibilitatea de a-și depune dosarele fără a fi nevoiți să se deplaseze până în România.

Patru centre de admitere peste graniță, peste 3.200 de locuri disponibile

Potrivit conducerii universității, centrele de admitere vor funcționa în Cernăuți (Ucraina), Chișinău (Republica Moldova), Sîngerei (Republica Moldova), Edineț (Republica Moldova).

La Cernăuți, înscrierile vor avea loc în perioada 14–16 iulie, la sediul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”.

La Chișinău, candidații vor putea depune dosarele între 13 și 16 iulie, în cadrul Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”.

În Sîngerei, centrul de admitere va funcționa în perioada 15–16 iulie, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, iar în Edineț, înscrierile vor avea loc pe 14 iulie, la Liceul Teoretic „Pan Halippa”.

În paralel cu centrele externe, admiterea începe și la sediul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, începând cu 13 iulie.

Pentru anul universitar care urmează, USV pune la dispoziția candidaților 3.205 locuri finanțate de la buget, distribuite în cadrul a aproape 100 de programe de studii de licență, masterat și doctorat.

Oferta educațională acoperă domenii extrem de diverse, de la inginerie și informatică până la medicină, economie, drept, litere, științe ale educației și arte.

Două etape de admitere în iulie

Prima sesiune de admitere va fi organizată în două runde.

Pentru specializările fără probe de concurs, înscrierile se desfășoară în perioada 13–20 iulie, cu excepția zilelor de 18 și 19 iulie.

Pentru programele unde există probe de admitere, prima rundă va avea loc între 13 și 17 iulie. Dacă după această etapă vor rămâne locuri disponibile, universitatea va organiza o a doua rundă de înscrieri în perioada 29–30 iulie, până la ora 13:00.

Universitatea oferă candidaților posibilitatea de a se înscrie atât prin prezență fizică în campusul universitar, cât și online, facilitând accesul la admitere pentru tinerii din întreaga țară.

Singura excepție o reprezintă românii de pretutindeni, care, potrivit regulamentului de admitere, trebuie să depună documentele în original și se pot înscrie exclusiv prin prezență fizică.

Prin organizarea centrelor de admitere în Ucraina și Republica Moldova, Universitatea „Ștefan cel Mare” își consolidează rolul de principală punte educațională dintre România și comunitățile românești din afara granițelor.

În ultimii ani, instituția suceveană a atras un număr tot mai mare de studenți internaționali, în special din Republica Moldova și regiunea Cernăuți, devenind unul dintre cele mai dinamice centre universitare din nord-estul țării.

Noua campanie de admitere confirmă strategia universității de a-și extinde influența academică în regiune și de a transforma Suceava într-un veritabil hub universitar pentru tinerii din România și din comunitățile istorice românești de peste hotare.

Ecaterina VICOL