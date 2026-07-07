* o vizită culturală în Iași costă de la câțiva lei la peste 100 de lei, în funcție de muzeu, pachet și reduceri * Palatul Culturii rămâne cel mai scump reper muzeal al Iașului, cu un bilet de 100 de lei pentru vizitarea completă a celor patru muzee din clădire * în oraș, tarifele diferă mult: de la muzee cu intrare gratuită până la bilete unice de 30 sau 32 de lei

O vizită completă la Palatul Culturii din Iași costă, în 2026, 100 de lei la casierie și 90 de lei online. Biletul include accesul în cele patru muzee din clădire: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. Pentru cei care nu vor să vadă toate muzeele din Palat, biletul separat pentru fiecare muzeu este 30 de lei la casierie și 25 de lei online. Astfel, pachetul complet rămâne varianta mai avantajoasă pentru vizitatorii care vor să parcurgă toate cele patru spații muzeale.

Cât costă pachetul extins al Complexului Muzeal

Biletul pentru Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, care include Palatul Culturii și trei muzee din oraș, costă 120 de lei la casierie și 110 lei online. În acest pachet intră, pe lângă cele patru muzee din Palat, Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul „Poni-Cernătescu”. Pentru cele trei muzee din oraș există și bilet separat de pachet: 50 de lei la casierie și 40 de lei online. Muzeul Unirii are bilet întreg de 30 de lei la casierie și 25 de lei online, iar Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul „Poni-Cernătescu” au bilete întregi de 20 de lei la casierie și 15 lei online. Cine adaugă și Turnul cu Ceas al Palatului Culturii trebuie să plătească un bilet separat: 35 de lei la casierie sau 30 de lei online. Turul sălilor reprezentative ale Palatului, fără ghidaj, costă 20 de lei și se cumpără doar online, iar varianta cu ghidaj costă 35 de lei.

Muzeele literare, între 11 și 32 de lei

În zona muzeelor literare, tarifele sunt mai mici. La Muzeul Național al Literaturii Române Iași, biletul pentru mai multe expoziții permanente costă 11 lei de persoană. În această categorie intră, printre altele, Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „George Topîrceanu”, Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Mihai Codreanu”, Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei”, Muzeul „Nicolae Gane”, Colecția „Istoria teatrului românesc” și Casa Muzeelor.

Pentru Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii și Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, biletul este 16 lei de persoană. MNLR Iași are și bilete unice de 32 de lei: unul pentru Casa Muzeelor, care include toate cele cinci muzee componente, și unul pentru traseele literare, valabil două zile calendaristice.

Elevii și studenții plătesc tarife mult mai mici la muzeele literare: 2 lei, 3 lei sau 4 lei, în funcție de muzeu. Preșcolarii, persoanele cu dizabilități și mai multe categorii prevăzute de regulament au acces gratuit, iar vizitarea muzeelor MNLR este gratuită într-o zi lucrătoare din prima săptămână a lunii, anunțată de instituție.

Muzeul Municipal, Mitropolitanul și muzeul gratuit al UAIC

La Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, biletul de vizitare este 15 lei, iar elevii, studenții, pensionarii și alte categorii beneficiază de bilet de 10 lei. Pentru un circuit care include Muzeul Municipal, Palatul Braunstein, Galeriile de Artă ale Municipiului Iași „Dan Hatmanu” și Galeriile „D.I. Grumăzescu”, biletul general este 30 de lei, iar cel redus 20 de lei.

Muzeul Mitropolitan Iași are printre cele mai mici tarife: 5 lei pentru adulți, 3 lei pentru elevi și studenți și 1 leu pentru seniori. Ghidajul în limba română costă 20 de lei.

Există și variante gratuite. Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are acces gratuit pentru toate categoriile de vizitatori, potrivit informațiilor publicate de UAIC. Programul este marți-vineri între 9.00 și 16.00 și sâmbătă-duminică între 10.00 și 15.00.

Cât plătește, de fapt, un vizitator în Iași

Iașul are, în 2026, o hartă muzeală cu tarife foarte diferite. Palatul Culturii este reperul premium, cu 100 de lei pentru vizita completă, dar orașul oferă și variante accesibile: 11-16 lei la multe muzee literare, 15 lei la Muzeul Municipal, 5 lei la Muzeul Mitropolitan și intrare gratuită la Muzeul Universității.

Pentru turiști, diferența contează. O zi construită în jurul Palatului Culturii poate deveni o vizită mai costisitoare, mai ales dacă se adaugă Turnul cu Ceas sau tururile speciale. În schimb, un traseu prin muzeele literare, prin Muzeul Mitropolitan sau prin spațiile universitare poate rămâne mult mai prietenos cu bugetul.

Maura ANGHEL