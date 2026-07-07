Micii jurnaliști au fost reporteri și vedete, la Muzeul „Regina Maria”

Copiii de la Școala de Vară a Micilor Jurnaliști au participat astăzi la o nouă activitate educativă dedicată comunicării, jurnalismului și curajului de a vorbi în fața celorlalți. Întâlnirea s-a desfășurat în spațiul prietenos al Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, un loc în care micii participanți au fost încurajați să descopere, prin joc și exerciții practice, ce înseamnă să observi, să întrebi, să asculți și să povestești mai departe.

Atelierul a avut ca temă principală știrea și interviul, două dintre cele mai importante forme de exprimare jurnalistică. Copiii au aflat ce este o știre, cum se construiește aceasta și de ce este important ca informația transmisă să fie clară, corectă și ușor de înțeles. Au discutat despre întrebările de bază la care trebuie să răspundă orice știre — cine, ce, unde, când, cum și de ce — și au învățat să transforme o întâmplare simplă într-un text cu sens, ordine și mesaj.

Activitatea a fost gândită într-o formă practică și interactivă, astfel încât participanții să nu primească doar explicații, ci să experimenteze direct rolul de mic reporter. Copiii au învățat că jurnalistul este, înainte de toate, un bun observator, un om curios și atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Au descoperit că o întrebare bine pusă poate deschide o poveste, iar un răspuns ascultat cu atenție poate deveni începutul unei știri interesante.

Un moment important al zilei a fost dedicat interviului. Micii jurnaliști au aflat cum se pregătesc întrebările, cum se poartă un dialog și cât de important este respectul față de cel intervievat. Pentru a înțelege mai bine cele două roluri, copiii au fost, pe rând, reporteri și „vedete”. Unii au pus întrebări, alții au răspuns, iar apoi rolurile s-au schimbat, astfel încât fiecare participant să simtă cum este și să întrebi, și să fii în centrul atenției.

Exercițiul i-a ajutat pe copii să își depășească emoțiile, să vorbească mai clar și să își organizeze mai bine ideile. În același timp, au învățat că un interviu nu înseamnă doar o listă de întrebări, ci și atenție, răbdare, spontaneitate și capacitatea de a continua firesc dialogul. Răspunsurile lor au fost pline de imaginație, umor și naturalețe, iar atmosfera a fost una relaxată, de vacanță, cu multe zâmbete și momente de bucurie.

Atelierul a inclus și exerciții de improvizație, prin care copiii și-au antrenat creativitatea, atenția, expresivitatea și capacitatea de a lucra în echipă. Prin jocuri de rol, participanții au învățat să reacționeze rapid, să găsească soluții, să își susțină ideile și să aibă încredere în propria voce. Improvizația a fost folosită nu doar ca exercițiu de joacă, ci și ca instrument de comunicare, ajutându-i pe copii să fie mai prezenți, mai curajoși și mai deschiși în relația cu ceilalți.

Școala de Vară a Micilor Jurnaliști își propune să îi apropie pe copii de lumea cuvintelor, a întrebărilor și a poveștilor reale. Prin activități adaptate vârstei lor, participanții descoperă noțiuni de jurnalism, public speaking, exprimare creativă și comunicare, într-un cadru prietenos și lipsit de presiune. Fiecare atelier este construit în jurul ideii că un copil care învață să se exprime mai bine capătă mai multă încredere în el și în felul în care se raportează la lume.

Activitatea de astăzi a arătat, încă o dată, că jurnalismul poate fi explicat copiilor într-un mod simplu, viu și atractiv. O știre poate porni de la o întâmplare din vacanță, un interviu poate deveni un joc de imaginație, iar rolul de reporter îi poate ajuta pe cei mici să observe mai atent oamenii, locurile și poveștile din jurul lor.

Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași rămâne un partener activ al activităților educative dedicate copiilor, oferind un cadru cald, deschis și potrivit pentru învățare prin experiență. Spațiul muzeului a devenit, pentru câteva ore, redacție, scenă de interviu și loc de joacă inteligentă, în care copiii s-au bucurat de vacanță, dar au plecat acasă și cu lucruri noi învățate.

Pentru micii participanți, ziua a fost o combinație de joc, curaj, creativitate și descoperire. Au fost reporteri, au fost vedete, au pus întrebări, au dat răspunsuri și au învățat că fiecare poveste începe, de fapt, cu dorința de a afla mai mult. Maura ANGHEL