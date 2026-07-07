ZOO PARK AJUNGE LA IAȘI: SINGURUL LOC DIN ROMANIA UNDE COPIII POT HRANI UN ELEFANT

Zoo Park ajunge la Iași: singurul loc din România unde copiii pot hrăni un elefant

După succesul uriaș din Suceava, Zoo Park România ajunge pentru prima dată la Iași, aducând o experiență unică și emoționantă pentru copii și părinți deopotrivă. Zoo Park își deschide porțile vineri, 10 iulie, de la ora 10:00, în sat Uricani, comuna Miroslava — zona terenului de fotbal Uricani, lângă Centura Iașului — și rămâne în zonă până pe 2 august.

O experiență rară: hrănește un elefant adevărat

Zoo Park este singurul loc din România unde copiii pot hrăni un elefant. O activitate educativă și spectaculoasă, posibilă în lume doar în câteva destinații exotice, precum Thailanda sau Bali. „Reacțiile copiilor sunt de neprețuit. Mulți dintre ei nu au văzut niciodată un elefant de aproape, iar când reușesc să-l hrănească, emoția este copleșitoare", spune administratorul Zoo Park.

Premieră la Iași: pinguinii Humboldt au sosit!

Ieșeni, aveți o surpriză specială! Începând de la Iași, familia Zoo Park s-a mărit cu cei mai simpatici membri: pinguinii Humboldt, originari de pe coastele din Chile și Peru! Și nu, nu le e frig deloc! Spre deosebire de verișorii lor de la Polul Sud, pinguinii Humboldt sunt o specie iubitoare de căldură — au crescut în captivitate, sunt perfect adaptați climatului nostru și abia așteaptă să vă cunoască!

Peste 50 de animale exotice și o focă jucăușă

Vizitatorii vor putea admira peste 50 de animale din mai mult de 20 de specii: elefanți, zebre, o cămilă, canguri, zimbri, aligatori, țestoase gigant, lame, măgăruși, o maimuță, ponei, pinguini și o focă jucăușă, care a devenit deja preferata celor mici în fiecare oraș vizitat. Pe lângă zona de animale, copiii se pot bucura de plimbări cu poneii (contra cost), de tobogane gonflabile gratuite și de un parc de aventură (contra cost).

Program și prețuri accesibile

Perioada: 10 iulie – 2 august 2026

Locația: sat Uricani, comuna Miroslava — zona terenului de fotbal Uricani, lângă Centura Iașului

Program: luni–vineri 14:00–20:00 | weekend și sărbători 10:00–20:00

Bilete: adulți 60 lei | copii (2–16 ani) 40 lei | copiii sub 2 ani gratuit | plimbare ponei 20 lei

Biletele se pot achiziționa direct la intrare, fără rezervare prealabilă.

O misiune: grija și respectul față de animale

Animalele noastre au toate autorizațiile legale și beneficiază de îngrijire veterinară permanentă. Nu sunt ținute în cuști și provin de la circuri desființate sau s-au născut în captivitate — motiv pentru care nu ar putea supraviețui în sălbăticie. Nu sunt forțate să facă spectacole, iar fiecare bilet cumpărat contribuie direct la hrana și îngrijirea lor.

După Iași, turneul Zoo Park România continuă prin Moldova, iar următoarele orașe vor fi anunțate pe pagina oficială de Facebook: facebook.com/zooparkro