Rabla 2026 la Iași. Județul are peste 265.000 de autoturisme

* programul Rabla 2026 pornește cu buget național de 300 de milioane de lei * în județ, autoturismele reprezintă peste 80% din parcul auto

Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice va fi lansat în forma deja cunoscută din ultima sesiune Rabla 2025, cu un buget național de 300 de milioane de lei. Pentru Iași, programul vine într-un moment important: potrivit datelor DRPCIV publicate pe data.gov.ro, județul avea la 31 decembrie 2025 un parc auto de 327.382 de vehicule, dintre care 265.334 erau autoturisme.

Autoturismele domină parcul auto din județul Iași

Cifrele arată cât de mare este dependența de mașină în Iași și în zona metropolitană. Autoturismele reprezintă peste 81% din totalul vehiculelor înregistrate în județ. Pe lângă acestea, în evidențele DRPCIV apar 35.287 de autoutilitare, 8.406 remorci, 4.505 semiremorci, 1.109 autobuze și 999 de microbuze. În categoria comunitară M1, folosită pentru autoturismele destinate transportului de persoane, județul Iași are 254.296 de vehicule. Alte 11.053 sunt încadrate la categoria M1G. Aceste cifre explică de ce orice sesiune Rabla este urmărită atent de șoferi, firme de leasing, dealeri auto și familiile care își calculează bugetul pentru o mașină nouă.

Dieselul și benzina rămân dominante

Datele pe combustibil arată că tranziția spre mașini mai curate este încă lentă. Din cele 265.334 de autoturisme înregistrate în județul Iași, 133.548 sunt diesel, adică puțin peste jumătate din total. Alte 112.964 sunt pe benzină.

La capitolul tehnologii alternative, județul are 12.080 de autoturisme hibride în categoria HIBRID 01 și 1.205 în categoria HIBRID 02, adică 13.285 de hibride în total. Autoturismele electrice ajung la 2.487 de unități, iar cele pe benzină și GPL sunt 2.917.

Practic, motorina și benzina acoperă peste 92% din autoturismele din județ. În acest tablou, Rabla 2026 rămâne un instrument important pentru înnoirea parcului auto, chiar dacă impactul depinde de rapiditatea înscrierilor, de ofertele dealerilor și de prețul final al mașinilor.

Ce vouchere primesc ieșenii prin Rabla 2026

Valoarea ecotichetelor va fi aceeași ca în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice. Pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, sprijinul va fi de 18.500 de lei. Pentru un plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică, ecotichetul va fi de 15.000 de lei.

Cei care aleg un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid pot primi 12.000 de lei, iar pentru o mașină nouă cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă, sprijinul va fi de 10.000 de lei.

Volkswagen și Dacia, cele mai numeroase mărci

În parcul de autoturisme al județului Iași, cele mai multe mașini sunt Volkswagen: 53.706 unități. Urmează Dacia, cu 40.616 autoturisme, Opel, cu 20.011, Ford, cu 16.538, Audi, cu 14.515, BMW, cu 14.259, Renault, cu 14.106, și Skoda, cu 12.975.

La nivel de modele, cele mai numeroase sunt Volkswagen Golf, cu 16.155 de unități, Dacia Logan, cu 14.818, Volkswagen Passat, cu 11.517, Ford Focus, cu 6.488, și Skoda Octavia, cu 5.196. Aceste cifre arată profilul real al pieței locale: mașini de volum, multe rulate, cumpărate în funcție de costuri, consum și întreținere.

Reguli vechi, lansare mai rapidă

Ministerul Mediului a decis să nu introducă în această sesiune noile criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile. Măsura a fost amânată pentru a evita întârzierea programului cu cel puțin trei luni. Astfel, Rabla 2026 va porni în forma aplicată în ultima sesiune pentru persoane fizice din 2025.

Pentru ieșeni, miza este clară: pregătirea actelor, urmărirea listei producătorilor validați și alegerea rapidă a modelului dorit. Într-un județ cu peste 265.000 de autoturisme, Rabla 2026 nu este doar o oportunitate de achiziție, ci și una dintre puținele pârghii prin care parcul auto local poate începe să se schimbe vizibil.

Dan DIMA