Papoe și Paloși, eliminați în primul tur la Concord Iași Open. Ștefan Haită, pe tabloul principal

Jucătorii români Radu Mihai Papoe și Ștefan Paloși au fost eliminați, luni, în primul tur al turneului ATP Challenger 100 Concord Iași Open – Powered by MET, concurs prevăzut cu 100 de puncte ATP și premii totale de 160.680 de euro.

Radu Papoe, 23 de ani, locul 358 ATP, a fost învins în primul tur de argentinianul Lautaro Midon, 22 de ani, numărul 230 mondial, scor 6-2, 6-2.

Tot după primul meci a părăsit turneul de la Iași și Ștefan Paloși, locul 411 ATP. În vârstă de 26 de ani, Ștefan a cedat în minimum de seturi în fața cehului Zdenek Kolar, 29 de ani, numărul 154 mondial, scor 7-5, 6-0. Kolar a câștigat turneul Concord Iași Open în anul 2021, la ediția a doua, când l-a învins în finală pe francezul Hugo Gaston, 7-5, 4-6, 6-4.

În schimb, Ștefan Horia Haită (19 ani, locul 857 ATP), favorit 11 în calificări, a avansat pe tabloul principal după ce l-a învins în meciul decisiv pe cehul David Poljak (30 de ani, 1181 ATP), scor 6-4, 6-2. În primul tur, Haită îl va întâlni pe al treilea favorit, bosniacul Damir Dzumhur, numărul 105 mondial. Din păcate, din cauza unei accidentări, Filip Jianu, care ar fi trebuit să-l întâlnească în primul tur pe principalul favorit, francezul Valentin Royer, s-a accidentat și a fost nevoit să se retragă.

Și al doilea favorit, croatul Dino Prizmic, s-a retras din concurs, după ce s-a accidentat la încălzire.

Patru români în programul de marți

Marți se vor disputa 12 meciuri la Baza Sportivă Ciric, unul de dublu și 11 de simplu, cu 4 români pe teren.

De la ora 13.30, Gabriel Ghețu (723 ATP), beneficiar al unui wild-card, va juca în primul tur cu maghiarul Zsombor Piros (26 de ani, 169 ATP), iar după acest meci va începe confruntarea dintre Ștefan Horia Haită (19 ani, 857 ATP), venit din calificări și bosniacul Damir Dzumhur (34 de ani, 105 mondial).

Tot pe ”Central”, dar nu înainte de ora 18.00, ieșeanul Cezar Crețu (25 de ani, 272 ATP), prima rachetă a României, va juca în fața publicului din orașul natal împotriva spaniolului Alex Marti Pujolras (27 de ani, 461 mondial), intrat pe tablou ca lucky loser. În ultimul meci al zilei de pe Arena Centrală, Victor Vlad Cornea și moldoveanul Radu Albot vor întâlni în primul tur al probei de dublu perechea Sergio Martos Gornes (Spania) / Szymon Walkow (Polonia).

Rezultatele complete de luni, 6 iulie

Calificări / Turul 2

[1] Mathys Erhard (FRA) vs [12] Nitin Kumar Sinha (IND) 6-0, 6-2

[11] Stefan Horia Haită (ROU) - David Poljak (CZE) 6-4, 6-2

[8] Samir Hamza Reguig (ALG) - [4] Alex Marti Pujolras (ESP) 6-2, 2-6, 6-4

[6] [Alt] Alexander Donski (BUL) vs Jiri Cizek (CZE) 7-5, 6-2

[7] S D Prajwal Dev (IND) - [Alt] Marcelo Zormann (BRA) 6-2. 6-2

[3] Olle Wallin (SWE) vs [10] Maximilian Neuchrist (AUT) 7-5, 6-3

Simplu / Turul 1

Lautaro Midon (ARG) - [WC] Radu Mihai Papoe (ROU) 6-2, 6-2

[8] Zdenek Kolar (CZE) - [WC] Ștefan Paloși (ROU) 7-5, 6-0

[Alt] Maks Kasnikowski (POL) vs Federico Cina (ITA) 6-4. 3-6. 7-5

Taro Daniel (JPN) - Genaro Alberto Olivieri (ARG) 6-0, 6-4

Jerome Kym (SUI) vs [NG] Thomas Faurel (FRA) 6-0, 2-6, 6-2