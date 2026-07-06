Peste 1.700 de absolvenţi ai UMF Iaşi îşi iau rămas-bun de la studenţie

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi va organiza pe 22 iulie unul dintre cele mai ample evenimente academice ale anului, dedicat absolvenţilor promoţiei 2026. Nu mai puţin de 1.766 de tineri, proveniţi din 41 de ţări, vor marca încheierea studiilor în cadrul cursului festiv şi al ceremoniei oficiale de absolvire.

Evenimentul se va desfăşura pe parcursul întregii zile, între orele 8.30 şi 23.00. Prima parte va fi dedicată cursurilor festive organizate pentru toate cele 16 programe de studii ale universităţii, în limbile română, engleză şi franceză. Absolvenţii Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi Bioinginerie Medicală vor urca, pe rând, pe scenă pentru a primi aplauzele profesorilor, colegilor şi familiilor.

Momentul central al zilei este programat între orele 19.00 şi 21.00, când va avea loc ceremonia oficială de absolvire. Programul include discursurile reprezentanţilor universităţii şi rostirea Jurământului lui Hipocrate, simbol al asumării responsabilităţii profesionale de către viitorii medici, farmacişti, medici dentişti şi specialişti în domeniul sănătăţii.

Sărbătoarea se va încheia cu un spectacol de muzică şi lumini, programat între orele 21.00 şi 23.00.

Promoţia din acest an numără 1.766 de absolvenţi. Cei mai mulţi provin de la Facultatea de Medicină, care a dat 826 de absolvenţi, urmată de Facultatea de Medicină Dentară, cu 361 de absolvenţi, Facultatea de Bioinginerie Medicală, cu 214 absolvenţi, şi Facultatea de Farmacie, cu 162 de absolvenţi.

Universitatea de Medicină continuă astfel tradiţia formării unor specialişti care vor profesa atât în România, cât şi în numeroase state din întreaga lume. Laura RADU